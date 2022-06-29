Украина начинает экспорт энергии в ЕС. Прямой экономический эффект — несколько миллиардов долларов в год

Через несколько дней начнется торговля электроэнергией между Украиной и ЕС. Об этом сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на своей странице в Facebook.

24 февраля, за несколько часов до начала войны, национальная энергосистема отсоединилась от российской и белорусской энергосистем, а 16 марта Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E — это удалось на полтора года раньше запланированного. Тогда это решение в правительстве назвали «энергетическим безвизом» с ЕС.

27 июня ENTSO-E подтвердила, что «Укрэнерго» вместе с ОСП пограничных стран успешно выполнили шесть технических предпосылок для открытия первых 100 МВт экспорта электроэнергии из Украины в Европу. Украина при необходимости также может импортировать такой объем европейской электроэнергии.

«Это решение окончательно разбивает аквариум закрытого украинского энергорынка и в то же время приближает нас к полной интеграции в европейское энергетическое пространство. Открытие экспорта — это возможность зарабатывать для государства во время войны. Зарабатывать, а не просить о помощи. Владимир Кудрицкий, председатель правления «Укрэнерго»

Пропускная способность между Украиной и ENTSO-E составляет до 2 тыс. МВт и будет иметь прямой экономический эффект для страны в несколько миллиардов долларов в год.

Поздним вечером 28 июня состоялся первый аукцион на доступ к межгосударственному пересечению после синхронизации украинской и европейской энергосетей — и рекордные 4200 грн за МВт*ч доступа.

«Только за один первый день государственная компания Укрэнерго заработала 10 млн. грн. Если представить ситуацию, когда пропускная способность экспорта составляет, например, 1000 МВт, то при таких условиях мы могли бы заработать 100 млн грн в день или 36 млрд грн в год. Соответственно, 2000 МВт могут принести государству около 72 млрд грн в год. Владимир Кудрицкий, председатель правления «Укрэнерго»

Накануне Wall Street Journal выпустила материал под названием «Европа обращается к неожиданному источнику замены российской энергии: в Украину». Ее авторы отмечают, что Украина имеет избыточную электроэнергию из-за оттока населения и прекращения работы ряда крупных промышленных предприятий. В то же время в ЕС наблюдается дефицит. Более того, украинская электроэнергия имеет меньший углеродный след и дешевле, поэтому европейские компании смогут закупать электроэнергию по более низким ценам, чем они платят своим национальным производителям.

Авторы WSJ также выделяют несколько потенциальных спорных вопросов, которые предстоит решить, чтобы наконец стать крупным игроком в европейском энергетическом комплексе. Во-первых, некоторые озабочены тем, что Украина производит электроэнергию на атомных станциях с такими низкими затратами и частично это обусловлено тем, что она не учла стоимость выведения этих станций из эксплуатации. Во-вторых, украинские энергетические компании получат преимущество на европейском рынке, поскольку не платят за разрешение на выброс углерода. И, в-третьих, остаются опасности, связанные с войной. Да, Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов. Впрочем, электростанция продолжает поставлять электроэнергию в украинскую энергосистему, а в «Энергоатоме» уверяют, что россияне технически не в состоянии воровать эту энергию.