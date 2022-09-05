Украина соединит Европу и Азию подводным интернет-кабелем через Черное море — Минцифры будет сотрудничать с Vodafone Group

Минцифры Украины договорилось о сотрудничестве с международным телеком-гигантом Vodafone Group с целью воплощения в жизнь нескольких амбициозных проектов. Если говорить конкретнее, сейчас в планах строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых датацентров и усиление существующей сети.

Эти потенциальные проекты призваны значительно повысить инвестиционную привлекательность нашей страны и поспособствовать ее превращению в цифровой хаб Европы — с лучшими условиями для международных компаний, таких как Meta, Google, Amazon.

Как отмечает Минцифры, из 5,4 млрд интернет-пользователей более половины сконцентрировано в Азии и на Ближнем Востоке. С развитием технологий постоянно возрастают объемы данных, передаваемых цифровыми каналами связи. А это в свою очередь нуждается в инвестициях в модернизацию инфраструктуры и увеличении пропускной способности современных сетей. Удобное географическое расположение и достаточно развитая инфраструктура делает Украину идеальным цифровым хабом для Евросоюза, Среднего Востока и Азии.