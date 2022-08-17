Рада приняла законопроект по восстановлению телеком-инфраструктуры, который вдвое ускоряет рассмотрение документов — с 3 до 1,5 месяцев

16 августа Верховная Рада Украины приняла достаточно важный для телеком-инфраструктуры законопроект под номером 7487. Документ, который поддержали 253 депутата при минимально необходимых 226 голосах, ускорит восстановление услуг мобильной телефонной связи и доступа к интернету, особенно в регионах, пострадавших вследствие боевых действий.

В настоящее время правительство продолжает создавать необходимые условия, которые помогут интернет-провайдерам и мобильным операторам максимально быстро восстановить разрушенную и восстановить связь. В конце июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект под номером 5811, которым вносятся изменения в Закон «О регулировании градостроительной деятельности» — новые правила позволят получить землю для строительства базовых станций 4G на 6 месяцев быстрее. Мы рассказывали об этой законодательной инициативе в начале года. Этот новый законопроект под номером 7487 по развитию и восстановлению электронных коммуникаций дополняет предыдущий и убирает бюрократические преграды. Ранее перед началом работ телеком-компании предоставляли проектную документацию, а людям приходилось ждать нормальной связи и интернета, несмотря на техническую готовность.

Что именно меняет 7487?

Начать развертывание сетей можно без оформления технических условий и проектной документации. Это позволит выиграть больше месяца времени телеком-компаниям

Работники телекома смогут строить мобильную сеть вдоль автодорог на лесохозяйственных землях без согласования с правительством, что в свою очередь ускорит процесс.

Ожидаемый практический эффект

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, закон вдвое ускоряет рассмотрение документов с 3 до 1,5 месяца.

По оценке Всемирного банка, убытки украинского телеком-рынка из-за российской агрессии уже достигли $2,6 млрд. По состоянию на июль почти четверть всех интернет-сетей страны потерпели разрушения, а это более 1,7 млн ​​линий фиксированной связи и более 3000 базовых станций мобильного. И это лишь предварительная оценка, потому что война продолжается. С каждым деоккупированным городом появляются данные о разрушенных сетях и новой потребности для быстрого восстановления связи. Иными словами, впереди очень много работы по восстановлению телеком-инфраструктуры.