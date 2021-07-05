Українська Вікіпедія перетнула позначку в 1 мільйон 100 тисяч статей





Сьогодні, 5 липня 2021 року, в україномовному розділі Вікіпедії кількість статей перетнула позначку у 1 мільйон 100 тисяч. Україномовний розділ Вікіпедії існує понад 17 років, і завдяки волонтерам-дописувачам обсяг вільної енциклопедії щодня зростає.

За оцінками ГО «Вікімедіа Україна», «ювілейною» стала стаття про Білгород-Дністровський краєзнавчий музей — культурну установу у місті Білгород-Дністровський Одеської області. Її автором є Микита Нікіфоров, котрий родом із цього міста, а зараз живе у Львові та працює програмістом.

«Регіон, де я народився, потерпає від наслідків русифікації. Про Білгород-Дністровський недостатньо інформації українською мовою, тож мене мотивує розвиток української Вікіпедії як спосіб подолати цю проблему. На мою думку, Вікіпедія грає важливу просвітницьку роль у сьогоднішньому суспільстві. Також мене мотивує розвиток вільних знань та відкритих даних», — коментує Микита Нікіфоров, котрий є волонтером-дописувачем української Вікіпедії із 2012 року.

Усього існує понад 300 мовних розділів Вікіпедії, які містять понад 56 мільйонів енциклопедичних статей. Найбільше їх у англійській Вікіпедії — 6,3 мільйона.

Українська Вікіпедія займає 17 місце серед усіх мовних розділів за кількістю статей і є найбільшою онлайн-енциклопедією українською мовою. У березні 2020 року українська Вікіпедія перетнула позначку в один мільйон статей.

«Сьогоднішня віха символічна, бо вона показує те, наскільки великою і різноманітною базою знань є українська Вікіпедія сьогодні. При цьому якість уже наявних статей також грає важливу роль для спільноти дописувачів і дописувачок Вікіпедії. За показником “глибини” статей, який намагається приблизно оцінити якість мовного розділу, україномовна Вікіпедія займає 16 місце серед розділів із понад півмільйона статей», — коментує Ольга Мілянович, прессекретарка ГО «Вікімедіа Україна».

Зазначимо, що Вікіпедія є вільною енциклопедією — будь-хто може користуватися нею безкоштовно, а також будь-хто може долучитися до її творення. Базу знань безкоштовно створює спільнота волонтерів з різних точок світу. За останній місяць в українському розділі Вікіпедії були активні понад 2800 дописувачів та дописувачок.

Джерело: Вікімедіа Україна