Украинская IT-армия за предыдущие две недели атаковала 800 российских ресурсов — в частности, положила сайт роскосмоса и поздравила россиян с Днем Конституции Украины

Министерство цифровой трансформации Украины продолжает информировать общественность об успехах украинской IT-армии IT-армия Украины — сообщество украинских IT-специалистов, созданное на третий день полномасштабного российского вторжения (26 февраля) для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. Все свои действия по кибератакам на оккупантские сайты и сервисы IT-специалисты координируют в Telegram-сообществе Так, за предыдущие две недели (с 27 июня по 10 июля) сообщество неравнодушных украинских IT-специалистов атаковало более 800 российских онлайн-ресурсов.
Среди величайших побед украинской IT-армии в Минцифре выделяют следующие:
- Поздравление с украинским государственным праздником — хакеры опубликовали на сайтах госструктур и госорганов россии поздравления с Днем Конституции Украины.
- Уронили сайт роскосмоса — это был ответ российской госкорпорации по космической деятельности, которая угрожала и публиковала спутниковые снимки центров НАТО (россияне публиковали устаревшие фото, которые выдавали за новые).
- Из-за DDoS-атаки россиянам не удавалось несколько дней работать в CRM системах. Это программы, которые помогают организовать и контролировать все рабочие процессы предприятия с клиентами и внутри компании. Атака на них приостановила работу многих предприятий, чем отрицательно повлияла на экономику России.
- росэлторг — крупнейшая тендерная площадка России, принадлежащая правительству Москвы и банка ВТБ, потеряла конфиденциальные данные почти 500 тысяч пользователей.
- российские СМИ – IT-армия продолжает сдерживать пропаганду и не останавливает «профилактические» работы с российскими СМИ.
- Парализована работа десятков тендерных площадок, что привело к срыву торгов.
- Из-за кибератак были недоступны сайты большинства кинотеатров России, из-за чего россияне не могли купить билеты онлайн.
Сообщество призывает всех желающих присоединяться к борьбе, чтобы в дальнейшем иметь возможность продолжать наносить новые массовые киберудары россиянам.
Украинская IT-армия атаковала более 4200 российских сайтов и сервисов за четыре месяца