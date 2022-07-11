Украинская IT-армия за предыдущие две недели атаковала 800 российских ресурсов — в частности, положила сайт роскосмоса и поздравила россиян с Днем Конституции Украины

Из-за DDoS-атаки россиянам не удавалось несколько дней работать в CRM системах.

Это программы, которые помогают организовать и контролировать все рабочие процессы предприятия с клиентами и внутри компании.

Атака на них приостановила работу многих предприятий, чем отрицательно повлияла на экономику России.