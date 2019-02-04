Украинская образовательная платформа Prometheus запускает онлайн-курс по противодействию и предупреждению буллинга

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На образовательной платформе Prometheus стартует запись на онлайн-курс «Противодействие и предупреждение буллинга (травли) в учебных заведениях». Курс поможет всем заинтересованным разобраться, что такое буллинг, каковы его проявления и как правильно на него реагировать.

Он дает практические инструменты противодействия буллингу в учебном заведении. В частности, курс даст ответы на такие вопросы:

Как организовать системную работу по противодействию и предупреждению буллинга (травли) в учебном заведении?

Как диагностировать наличие буллинга (травли) в коллективе?

Какой алгоритм действий в случае его обнаружения?

К кому обращаться за помощью?

Какие практические инструменты должен знать каждый на случай, если он/она становится участником буллинга (травли) в образовательном процессе?

Как учителю уберечь себя от выгорания при работе с ситуацией? Как ввести системное противодействие буллингу (травле) в учебном заведении?

Какие практические инструменты создания безопасной среды в учебном заведении?

Напомним, что буллинг (травля) – это чрезвычайно тревожная тенденция для современной детской среды. Согласно результатам исследования, проведенного UNICEF в 2017 году, 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга (травли) в течение последних трех месяцев, а 24% детей стали жертвами этого явления.

Курс «Противодействие и предупреждение буллинга (травли) в учебных заведениях» подготовлен в рамках создания национальной системы противодействия и предупреждения буллинга в учебных заведениях Министерством образования и науки Украины при поддержке Международного фонда «Возрождение» и украинского общественного проекта массовых открытых онлайн-курсов Prometheus.

Обучение стартует в марте текущего года, записаться на курс «Противодействие и предупреждение буллинга (травли) в учебных заведениях» можно по следующей ссылке.

Источник: Prometheus