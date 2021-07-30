Українські розробники створили віджет якості повітря для Apple Watch, ним вже можна користуватися в Києві та Львові





Ми вже розповідали про iOS-віджет «Повітря NOW», розроблений командою ЛУН Місто Air, який дозволяє спостерігати за якістю повітря за допомогою смартфона. Розробники віджету розширили його функціональність і тепер він також працює на розумних годинниках Apple Watch.

Власники Apple Watch знають, що фірмовий «індекс якості повітря» від Apple не працює в Україні, а отже винести на циферблат дані про якість повітря неможливо. Але тепер завдяки «Повітря NOW» ви зможете доповнити інформацію про погоду та температуру корисним для мешканців великих міст показником якості повітря.

Зазначимо, що віджет повідомляє про концентрацію шкідливого дрібнодисперсного пилу за вікном у реальному часі. Якщо повітря чисте — віджет зелений, прийнятне — жовтий, нездорове для чутливих осіб — помаранчевий, нездорове для всіх — червоний. Перед початком роботи застосунку необхідно дати доступ до локації, так він повідомлятиме показники актуальні для вашого місця і змінюватиме їх при пересуванні містом. Дані оновлюються автоматично.

Віджет інформуватиме про якість повітря українською, англійською чи російською мовами, у залежності від мови інтерфейсу. Дані для віджета надає система моніторингу ЛУН Місто Air, це понад 80 станцій у Київській агломерації та близько 20 у Львові. Всі станції калібровані в лабораторії.

Завантажити безкоштовний застосунок на iPhone / Apple Watch можна в AppStore за наступним посиланням.

Джерело: ЛУН Місто