Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell объединяются и запускают национальный роуминг. 7 марта 2022 года мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell вместе с Министерством цифровой трансформации Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи. связи вместе с Украинской ассоциацией операторов связи «Телас» объявляют о запуске национального роуминга в Украине. Это означает, что абоненты могут переключаться на сеть других операторов, если нет возможности использовать сигнал своего мобильного оператора.

В условиях военной агрессии мобильные операторы и Министерство цифровой трансформации, ДССЗИ, НКЭК Украины и Телас объединили свои усилия, чтобы обеспечить непрерывность услуг связи для своих абонентов.

Поэтому с сегодняшнего дня запускается национальный роуминг между операторами в тестовом режиме.

Прежде всего, он будет подключен в зоне активных боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины . То есть, при исчезновении связи одного оператора абонент сможет подключать вручную связь другого оператора.

В настоящее время национальный роуминг доступен для голосовых звонков и SMS-сообщений по Украине у всех мобильных операторов.

Для надежного функционирования сети операторы технически будут реализовывать возможность пользоваться национальным роумингом постепенно. Первоначально национальный роуминг будет подключен для абонентов контрактной формы обслуживания и в течение трех последующих дней будут подключены абоненты предоплаченной связи.

Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:

название сети может измениться на покрытие которой используется;

национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;

тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Как подключиться к сети другого оператора:

Отключить автовыбор сети.

Для Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

Для iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

Найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть

Проверить возможность прохождения звонка, SMS.

Если не удается подключиться к сети другого оператора, абоненту следует попытаться перезагрузить телефон.

Важно: ежедневно нужно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включение автовыбора сети.

Обращаем внимание, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество работы некоторых услуг.