Украинские разработчики из deco.agency создали Telegram-бота SingleFeedBot, который собирает обновления каналов в единую ленту

Украинские разработчики из deco.agency создали бота SingleFeedBot для Telegram, который позволяет объединить все подписки на каналы в единую ленту. Пользователю достаточно отправить боту ссылку или никнейм канала, чтобы начать получать сообщения в единую ленту, при этом количество каналов не ограничено.

Функциональность бота на нынешней стадии развития базовая, он может только добавлять и удалять каналы из ленты, чего, в принципе, вполне достаточно для формирования ленты. В будущих обновлениях разработчики планируют добавить возможность группировать каналы, гибко настраивать уведомления, а также делиться сразу несколькими списками каналов.

«Пользователям Телеграм, у которых много подписок, уже давно хочется помочь с удобством потребления контента в привычном виде — единой лентой, в хронологическом порядке обновлений; безо всяких странных алгоритмов (за что, собственно, многие и устали от ФБ). В планах работа над группировкой каналов, кастомизацей уведомлений и много других удобных мелочей», – отметил Алексей Федоров, руководитель deco.agency.

Установить бота SingleFeedBot можно по следующей ссылке — https://t.me/SingleFeedBot.

Источник: deco.agency