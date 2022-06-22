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Украинские разработчики представили бот «Водительский сервис Украины» (VSU bot) для быстрого поиска топлива на АЗС

Украинские разработчики представили бот «Водительский сервис Украины» (VSU bot) для быстрого поиска топлива на АЗС

Украинские разработчики представили новый telegram-бот «Водительский сервис Украины» (VSU bot), который собирает информацию не только от АЗС, но и от автомобилистов, а также по запросу пользователя мониторит наличие топлива и уведомляет его о всех обновлениях.

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Пользователь, который ищет горючее, вносит данные для постоянного мониторинга (тип горючего, свою локацию), и как только появляется информация о запросе, бот посылает уведомления. Пользователь может дополнительно проверить полученную информацию по отзывам в Telegram-канале.

VSU bot работает и в другую сторону – автомобилисты, ожидающие в очереди на заправке, вносят информацию о наличии горючего в бот. Город, заправка и его адрес определяются автоматически. Пользователю достаточно выбрать из списка тип горючего, его цену и длину очереди. Бот разрабатывает информацию и добавляет ее в Telegram-канал, где пользователи в реальном времени могут добавлять комментарии к опубликованному сообщению.

Чтобы начать мониторинг топлива надо перейти по ссылке DriverServiceUABot, нажать кнопку “Мониторинг” и следовать подсказкам бота. Чтобы сообщить о наличии топлива на АЗС достаточно перейти по той же ссылке и нажать кнопку “Сообщить о горючем”.

Украинские разработчики представили бот "Водительский сервис Украины" (VSU bot) для быстрого поиска топлива на АЗСУкраинские разработчики представили бот "Водительский сервис Украины" (VSU bot) для быстрого поиска топлива на АЗС

Разработчики, которые ранее работали над созданием сервисов Gravitec.net и Piar.io, отметили, что только за первые два дня работы бот прислал более 5593 сообщений пользователям в Киеве: 1367 сообщений о том, что в очереди меньше 10 автомобилей; 2543 сообщений о появлении А-95 бензина; 1804 сообщений о появлении дизельного горючего; 1246 сообщений о появлении газа.

По словам разработчиков в ближайшие недели функциональность сервиса будет расширена. Так, например, будут добавлены персональные фильтры по отдельным участкам города (на основе геопозиционирования), а также подписка на обновление данных по конкретным АЗС. Будет предоставлена ​​возможность добавлять данные о тех АЗС, которых нет в базе робота. Появится информация по статусу «горючее закончилось», а также многое другое, что поможет водителям как можно быстро и просто находить нужное топливо по своим собственным параметрам.

Источник: VSU (Водительский сервис Украины)


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