Украинские разработчики представили бот «Водительский сервис Украины» (VSU bot) для быстрого поиска топлива на АЗС

Украинские разработчики представили новый telegram-бот «Водительский сервис Украины» (VSU bot), который собирает информацию не только от АЗС, но и от автомобилистов, а также по запросу пользователя мониторит наличие топлива и уведомляет его о всех обновлениях.

Пользователь, который ищет горючее, вносит данные для постоянного мониторинга (тип горючего, свою локацию), и как только появляется информация о запросе, бот посылает уведомления. Пользователь может дополнительно проверить полученную информацию по отзывам в Telegram-канале.

VSU bot работает и в другую сторону – автомобилисты, ожидающие в очереди на заправке, вносят информацию о наличии горючего в бот. Город, заправка и его адрес определяются автоматически. Пользователю достаточно выбрать из списка тип горючего, его цену и длину очереди. Бот разрабатывает информацию и добавляет ее в Telegram-канал, где пользователи в реальном времени могут добавлять комментарии к опубликованному сообщению.

Чтобы начать мониторинг топлива надо перейти по ссылке DriverServiceUABot, нажать кнопку “Мониторинг” и следовать подсказкам бота. Чтобы сообщить о наличии топлива на АЗС достаточно перейти по той же ссылке и нажать кнопку “Сообщить о горючем”.

Разработчики, которые ранее работали над созданием сервисов Gravitec.net и Piar.io, отметили, что только за первые два дня работы бот прислал более 5593 сообщений пользователям в Киеве: 1367 сообщений о том, что в очереди меньше 10 автомобилей; 2543 сообщений о появлении А-95 бензина; 1804 сообщений о появлении дизельного горючего; 1246 сообщений о появлении газа.

По словам разработчиков в ближайшие недели функциональность сервиса будет расширена. Так, например, будут добавлены персональные фильтры по отдельным участкам города (на основе геопозиционирования), а также подписка на обновление данных по конкретным АЗС. Будет предоставлена ​​возможность добавлять данные о тех АЗС, которых нет в базе робота. Появится информация по статусу «горючее закончилось», а также многое другое, что поможет водителям как можно быстро и просто находить нужное топливо по своим собственным параметрам.

Источник: VSU (Водительский сервис Украины)