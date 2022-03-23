Украинские разработчики создали онлайн-карты для отслеживания воздушных тревог одновременно во всех областях

Сразу два украинских разработчика создали онлайн-карты воздушных тревог, где можно удобно просматривать статус сирен по всем областям одновременно. Такой формат определенно заслуживает внимания и сейчас может пригодиться многим.

На данный момент известно о двух таких картах:

Обе карты обновляются автоматически — каждые 20 секунд. Территории, где раздается тревога и существует опасность авиаударов, подсвечиваются оранжевым или розовым цветом.

Данные о воздушной тревоге оба сервиса подтягивают из украинской государственной системы предупреждения и официального Telegram-канала «Повітряна Тривога». Приложение «Повітряна Тривога», которое развивают команды Ajax Systems и stfalcon.com, вместе с системными уведомлениями о воздушной тревоге в Android сейчас остаются наиболее популярными и надежными способами отслеживания сирен во время войны.