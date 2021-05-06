Український фонд стартапів оголосив переможців 23-го та 24-го Pitch Day — одразу 13 стартапів отримають сумарно $425 тис.





Український фонд стартапів провів 23-ій і 24-ий пітчі, щоб обрати проекти для державного фінансування. Свої ідеї презентували 24 команди, після чого Наглядова рада Фонду прийняла рішення профінансувати 13 з них на загальну суму розміром $425 тис.

Стартапи на етапі pre-seed (грант $25,000):

GeronCore — a living heart . Нове поколінням кардіо імплантів для дітей з вродженими вадами серця (Київ).

. Нове поколінням кардіо імплантів для дітей з вродженими вадами серця (Київ). AGRO BI . Business intelligence платформа для управління ризиками та збільшення врожайності в агробізнесі. Надає інформацію про сходи рослин та наявність бур’янів на основі високоточної зйомки з дрона і власних нейронних мереж (Київ).

. Business intelligence платформа для управління ризиками та збільшення врожайності в агробізнесі. Надає інформацію про сходи рослин та наявність бур’янів на основі високоточної зйомки з дрона і власних нейронних мереж (Київ). Harmix . Інтелектуальний сервіс, який за лічені секунди автоматично підбирає потрібну музику для вашого відео (Київ).

. Інтелектуальний сервіс, який за лічені секунди автоматично підбирає потрібну музику для вашого відео (Київ). Erudito . Мобільний додаток, який дозволяє дітям вивчати шкільні предмети в ігровому форматі (Харків).

. Мобільний додаток, який дозволяє дітям вивчати шкільні предмети в ігровому форматі (Харків). Ademrius . Веб платформа для автоматизації роботи медичних установ через впровадження онлайн запису на прийом до лікаря та ведення електронної історії хвороби пацієнта (Львів).

. Веб платформа для автоматизації роботи медичних установ через впровадження онлайн запису на прийом до лікаря та ведення електронної історії хвороби пацієнта (Львів). Librarius . Мобільний додаток для підбору, купівлі, оренди та безкоштовного читання літератури в електронному та аудіо форматах (Київ).

. Мобільний додаток для підбору, купівлі, оренди та безкоштовного читання літератури в електронному та аудіо форматах (Київ). Artera . Ручка-маркер, що може писати або малювати будь-яким кольором (Київ).

. Ручка-маркер, що може писати або малювати будь-яким кольором (Київ). Supplio . Інтегрує постачальників косметики зі своїми клієнтами, забезпечуючи автоматизоване управління замовленнями на основі фактичних запасів (Київ).

. Інтегрує постачальників косметики зі своїми клієнтами, забезпечуючи автоматизоване управління замовленнями на основі фактичних запасів (Київ). AutoBI. Сучасна система для автомобільної та дотичних сфер, яка допомагає налаштувати і оптимізувати процеси управління автопарком (Київ, Львів).

Стартапи на етапі seed (грант $50,000):

Effa . Екологічно чисті одноразові гігієнічні продукти, виготовлені зі 100% перероблюваних та відновлюваних матеріалів (Київ).

. Екологічно чисті одноразові гігієнічні продукти, виготовлені зі 100% перероблюваних та відновлюваних матеріалів (Київ). CareTech.Human . Автоматизоване, неінвазивне та доступне рішення для щоденного скринінгу здоров’я, раннього виявлення та моніторингу діабету (Київ).

. Автоматизоване, неінвазивне та доступне рішення для щоденного скринінгу здоров’я, раннього виявлення та моніторингу діабету (Київ). SmartReader . Заняття для дітей 6-16 років зі швидкого читання та розвитку пам’яті з використанням гейміфікованої онлайн платформи (Рівне).

. Заняття для дітей 6-16 років зі швидкого читання та розвитку пам’яті з використанням гейміфікованої онлайн платформи (Рівне). Fiway. Якісний інтернет для транспорту, який працює в будь-якій країні світу (Харків).

Основними критеріями оцінки проектів є: команда, ринок, доцільність фінансування, ідея/продукт та стратегія розвитку.





Зазначимо, що Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.

Джерело: Український фонд стартапів