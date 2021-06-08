Український фонд стартапів оголосив переможців 25-го Pitch Day — 6 команд отримають фінансування у розмірі $150 тис.
Український фонд стартапів провів 25-ий пітч, на якому свої ідеї презентували 12 команд. На засіданні Наглядової ради Фонду за підсумками обговорення було прийнято рішення профінансувати 6 з них на загальну суму розміром $150 тис.
Переможцями стали стартапи на етапі pre-seed (грант у розмірі $25 тис.):
- CASERS. Платформа інтерактивних навчальних кейсів. Допомагає авторам створювати інтерактивні симуляції для індивідуального навчання (Київ).
- Zirity. Технологія віртуальної примірки для рітейлерів оптики, що продають окуляри онлайн. Онлайн примірка інтегрується в будь-який онлайн магазин та працює в один клік, в реальному часі з будь-якого девайсу (Київ).
- 12Climb. Інтерактивний скеледром з тисячами трас, що керується смартфоном (Київ).
- elKYC. B2b SaaS, що допомагає верифікувати й онбордити клієнтів за лічені хвилини (Київ).
- craftit.online. Проект, призначений для розміщення і популяризації різних виробів в стилі DIY (Do It Yourself) (Харків).
- Re:zume. ПЗ у сфері HR-технології для швидкого та якісного пошуку роботи, в основі якого дорожні карти як для шукачів, так і роботодавців (Київ).
Нагадаємо, що Фонд постійно приймає та оцінює заявки від українських стартапів, яку можна подати на офіційному сайті за наступним посиланням.
Зазначимо, що Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі, компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.
Джерело: Український фонд стартапів