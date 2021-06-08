Український фонд стартапів оголосив переможців 25-го Pitch Day — 6 команд отримають фінансування у розмірі $150 тис.





Український фонд стартапів провів 25-ий пітч, на якому свої ідеї презентували 12 команд. На засіданні Наглядової ради Фонду за підсумками обговорення було прийнято рішення профінансувати 6 з них на загальну суму розміром $150 тис.

Переможцями стали стартапи на етапі pre-seed (грант у розмірі $25 тис.):

CASERS . Платформа інтерактивних навчальних кейсів. Допомагає авторам створювати інтерактивні симуляції для індивідуального навчання (Київ).

. Платформа інтерактивних навчальних кейсів. Допомагає авторам створювати інтерактивні симуляції для індивідуального навчання (Київ). Zirity . Технологія віртуальної примірки для рітейлерів оптики, що продають окуляри онлайн. Онлайн примірка інтегрується в будь-який онлайн магазин та працює в один клік, в реальному часі з будь-якого девайсу (Київ).

. Технологія віртуальної примірки для рітейлерів оптики, що продають окуляри онлайн. Онлайн примірка інтегрується в будь-який онлайн магазин та працює в один клік, в реальному часі з будь-якого девайсу (Київ). 12Climb . Інтерактивний скеледром з тисячами трас, що керується смартфоном (Київ).

. Інтерактивний скеледром з тисячами трас, що керується смартфоном (Київ). elKYC . B2b SaaS, що допомагає верифікувати й онбордити клієнтів за лічені хвилини (Київ).

. B2b SaaS, що допомагає верифікувати й онбордити клієнтів за лічені хвилини (Київ). craftit.online . Проект, призначений для розміщення і популяризації різних виробів в стилі DIY (Do It Yourself) (Харків).

. Проект, призначений для розміщення і популяризації різних виробів в стилі DIY (Do It Yourself) (Харків). Re:zume. ПЗ у сфері HR-технології для швидкого та якісного пошуку роботи, в основі якого дорожні карти як для шукачів, так і роботодавців (Київ).

Нагадаємо, що Фонд постійно приймає та оцінює заявки від українських стартапів, яку можна подати на офіційному сайті за наступним посиланням.

Зазначимо, що Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі, компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.

Джерело: Український фонд стартапів