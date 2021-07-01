Український фонд стартапів оголосив переможців 26-го та 27-го Pitch Day — одразу 13 команд отримають фінансування у розмірі майже $500 тис.





На початку червня в Україні відбулися 26-ий і 27-ий пітчі від Українського фонду стартапів, на яких свої ідеї презентували 24 команди. За підсумками розгляду заявок на засіданні Наглядової ради фонду було прийнято рішення профінансувати 13 з них на загальну суму розміром $475 тисяч.

Переможцями на етапі pre-seed (грант $25,000) стали:

Avocado AI . B2B SaaS, який використовує математичні моделі для передбачення попиту на страви та формування оптимального замовлення інгредієнтів для закладу (Київ).

. B2B SaaS, який використовує математичні моделі для передбачення попиту на страви та формування оптимального замовлення інгредієнтів для закладу (Київ). MANNA . Інтерактивна медіа платформа для створення авторського 3D-анімаційного контенту, стрімінгу та соціальної взаємодії у VR середовищі (Київ).

. Інтерактивна медіа платформа для створення авторського 3D-анімаційного контенту, стрімінгу та соціальної взаємодії у VR середовищі (Київ). Advin . Система контролю наявності товару на полицях магазину фуд-рітейлу (Київ).

. Система контролю наявності товару на полицях магазину фуд-рітейлу (Київ). Monor . Інноваційні окуляри на 3D принтері з можливістю кастомізації та унікальною технологією кріплення дужок (Київ).

. Інноваційні окуляри на 3D принтері з можливістю кастомізації та унікальною технологією кріплення дужок (Київ). Energy Absorbing Breakwater . Повністю автономний пристрій для перетворення енергії морських хвиль в опріснення води та генерацію електроенергії (Дніпро).

. Повністю автономний пристрій для перетворення енергії морських хвиль в опріснення води та генерацію електроенергії (Дніпро). 4comfortshoes . Сервіс з примірки взуття онлайн для рітейлерів та виробників взуття. Базуючись на фото стоп покупця, сервіс визначає параметри та підбирає для них найбільш комфортне взуття (Київ).

. Сервіс з примірки взуття онлайн для рітейлерів та виробників взуття. Базуючись на фото стоп покупця, сервіс визначає параметри та підбирає для них найбільш комфортне взуття (Київ). Workee. Комплексне рішення для ведення приватного коучингового бізнесу онлайн (Київ).

У той же час на етапі seed (грант $50,000) перемогли наступні кандідати:

Awesomic . Веб додаток, який метчить завдання компаній з найкращим дизайнером для цієї задачі (Київ).

. Веб додаток, який метчить завдання компаній з найкращим дизайнером для цієї задачі (Київ). Copra . Український виробник акустичних систем та підсилювачів преміального класу (Одеса).

. Український виробник акустичних систем та підсилювачів преміального класу (Одеса). DreamApp . Тлумачник снів (Київ).

. Тлумачник снів (Київ). Onyx . Нові запатентовані рукосушки з безконтактним принципом роботи (Черкаси).

. Нові запатентовані рукосушки з безконтактним принципом роботи (Черкаси). Noplag . Сервіс перевірки на плагіат та ресурси для академічного письма (Київ).

. Сервіс перевірки на плагіат та ресурси для академічного письма (Київ). Meteocontrol AI. Платформа для страхуванням фермерів на основі супутникових даних та авторських алгоритмів (Київ).

Зазначимо, що Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі, компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.

Джерело: Український фонд стартапів