Український фонд стартапів оголосив переможців 26-го та 27-го Pitch Day — одразу 13 команд отримають фінансування у розмірі майже $500 тис.
На початку червня в Україні відбулися 26-ий і 27-ий пітчі від Українського фонду стартапів, на яких свої ідеї презентували 24 команди. За підсумками розгляду заявок на засіданні Наглядової ради фонду було прийнято рішення профінансувати 13 з них на загальну суму розміром $475 тисяч.
Переможцями на етапі pre-seed (грант $25,000) стали:
- Avocado AI. B2B SaaS, який використовує математичні моделі для передбачення попиту на страви та формування оптимального замовлення інгредієнтів для закладу (Київ).
- MANNA. Інтерактивна медіа платформа для створення авторського 3D-анімаційного контенту, стрімінгу та соціальної взаємодії у VR середовищі (Київ).
- Advin. Система контролю наявності товару на полицях магазину фуд-рітейлу (Київ).
- Monor. Інноваційні окуляри на 3D принтері з можливістю кастомізації та унікальною технологією кріплення дужок (Київ).
- Energy Absorbing Breakwater. Повністю автономний пристрій для перетворення енергії морських хвиль в опріснення води та генерацію електроенергії (Дніпро).
- 4comfortshoes. Сервіс з примірки взуття онлайн для рітейлерів та виробників взуття. Базуючись на фото стоп покупця, сервіс визначає параметри та підбирає для них найбільш комфортне взуття (Київ).
- Workee. Комплексне рішення для ведення приватного коучингового бізнесу онлайн (Київ).
У той же час на етапі seed (грант $50,000) перемогли наступні кандідати:
- Awesomic. Веб додаток, який метчить завдання компаній з найкращим дизайнером для цієї задачі (Київ).
- Copra. Український виробник акустичних систем та підсилювачів преміального класу (Одеса).
- DreamApp. Тлумачник снів (Київ).
- Onyx. Нові запатентовані рукосушки з безконтактним принципом роботи (Черкаси).
- Noplag. Сервіс перевірки на плагіат та ресурси для академічного письма (Київ).
- Meteocontrol AI. Платформа для страхуванням фермерів на основі супутникових даних та авторських алгоритмів (Київ).
Зазначимо, що Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі, компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.
Джерело: Український фонд стартапів