Український фонд стартапів оголосив переможців 28-го Pitch Day — 10 команд отримають на розвиток $250 тис.





Український фонд стартапів провів черговий Pitch Day, на якому обирав проекти для державного фінансування. Цього разу свої ідеї презентували 13 команд, після чого на засіданні Наглядової ради Фонду було прийнято рішення профінансувати 10 з них на загальну суму розміром 250 тисяч доларів США.

Стартапи на етапі pre-seed (грант $25,000):

Agrotop UA . Комплексна експертно-аналітична інформаційна система управління агробізнесом (Київ).

. Комплексна експертно-аналітична інформаційна система управління агробізнесом (Київ). Clasee . Платформа обміну знаннями для персоналізованого навчання (Київ).

. Платформа обміну знаннями для персоналізованого навчання (Київ). MySat UA . STEM конструктор та модель реального супутника, яку можна скласти без наявності спеціальних знань (Київ).

. STEM конструктор та модель реального супутника, яку можна скласти без наявності спеціальних знань (Київ). Sugarrr . Мобільний додаток для аналізу організму людини, хворої на діабет (Київ).

. Мобільний додаток для аналізу організму людини, хворої на діабет (Київ). LuLL world . Мобільні, ортопедичні і резонансно-терапевтичні гамаки для бізнесу (Київ).

. Мобільні, ортопедичні і резонансно-терапевтичні гамаки для бізнесу (Київ). Deputy . Digital-платформа, що автоматизує роботу депутатів та громадських приймалень зі зверненнями мешканців по всій Україні, та є ефективним інструментом збору, аналізу та глибинного розуміння проблем мешканців (Київ).

. Digital-платформа, що автоматизує роботу депутатів та громадських приймалень зі зверненнями мешканців по всій Україні, та є ефективним інструментом збору, аналізу та глибинного розуміння проблем мешканців (Київ). Zeely . Платформа для безкоштовного створення веб-сайту і просування бізнесу зі смартфону за допомогою штучного інтелекту (Київ).

. Платформа для безкоштовного створення веб-сайту і просування бізнесу зі смартфону за допомогою штучного інтелекту (Київ). Smart ION . Екосистема розумних модулів для управління світлом і приладами із вбудованими сценаріями (Київ).

Екосистема розумних модулів для управління світлом і приладами із вбудованими сценаріями (Київ). SolidERP . ERP система для сучасних сервісних компаній (Харків).

. ERP система для сучасних сервісних компаній (Харків). Insolar-T. SaaS-платформа для підвищення енергоефективності. Remote-EEaaS-продукт на базі AI (Харків).

Зазначимо, що Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі, компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.

Джерело: Український фонд стартапів