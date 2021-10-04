Український фонд стартапів оголосив переможців 30-го і 31-го Pitch Day, одразу 10 команд отримають $350 тис.

Український фонд стартапів провів 30-ий і 31-ий пітчі, щоб обрати проекти для державного фінансування. Свої ідеї презентували 24 команди після чого на засіданні Наглядової ради Фонду було прийнято рішення профінансувати 10 з них на загальну суму у розмірі 350 тисяч доларів США.





Переможцями стали наступні стартапи на стадії pre-seed (грант 25 000 доларів):

SmartZavod . Hardware та SAAS рішення, що повністю автоматизує та в рази спрощує процес прототипування для Hardware- стартапів та R&D відділів компаній (Київ).

. Hardware та SAAS рішення, що повністю автоматизує та в рази спрощує процес прототипування для Hardware- стартапів та R&D відділів компаній (Київ). Innstoria . Конструктор Інтернет-магазинів, що за 40 секунд створює готовий сайт з уже доданими товарами, використовуючи сторінку в Instagram (Київ).

. Конструктор Інтернет-магазинів, що за 40 секунд створює готовий сайт з уже доданими товарами, використовуючи сторінку в Instagram (Київ). MATHEMA . Онлайн-школа математики для дітей 1-11 класів (Київ).

. Онлайн-школа математики для дітей 1-11 класів (Київ). InputSoft . SaaS платформа для оптимізації використання людських і технічних ресурсів в аеропортах (Київ).

. SaaS платформа для оптимізації використання людських і технічних ресурсів в аеропортах (Київ). RiseMe .Створює персоналізовану музику, ціль якої — допомогти вам зосередитися (Київ).

.Створює персоналізовану музику, ціль якої — допомогти вам зосередитися (Київ). SKIDS. Мобільний додаток з анімованими книгами для дітей, які прищеплять їм любов до читання та навчання (Львів).

Фінансування також отримають наступні стартапи на стадії seed (грант 50 000 доларів):

SPOKK . «Страхування в смартфоні» з доступними продуктами мікрострахування та повним спектром послуг онлайн. Користувачі можуть придбати поліс у декілька кліків, подати заяву на збиток онлайн, дізнатися рішення за страховим випадком майже миттєво та отримати відшкодування безпосередньо на свою платіжну карту (Київ).

. «Страхування в смартфоні» з доступними продуктами мікрострахування та повним спектром послуг онлайн. Користувачі можуть придбати поліс у декілька кліків, подати заяву на збиток онлайн, дізнатися рішення за страховим випадком майже миттєво та отримати відшкодування безпосередньо на свою платіжну карту (Київ). Gravitec . Автоматична доставка персоналізованого контенту для медіа сайтів, а також малих та середніх підприємців на базі технології браузерних пуш повідомлень, що дозволяє отримати до 25% додаткового трафіку (Київ).

. Автоматична доставка персоналізованого контенту для медіа сайтів, а також малих та середніх підприємців на базі технології браузерних пуш повідомлень, що дозволяє отримати до 25% додаткового трафіку (Київ). TEHNOTABLE . Єдиний виробник столів з електронним механізмом підйому в Україні, що допомагає зняти напругу зі спини і зміцнити м’язи всього тіла (Київ).

. Єдиний виробник столів з електронним механізмом підйому в Україні, що допомагає зняти напругу зі спини і зміцнити м’язи всього тіла (Київ). StudyDive. Єдина платформа для управління планами розвитку співробітників, яка допомагає компаніям збільшити залученість команди у навчання та зменшити витрати на закупівлю освітнього контенту (Київ).

В УФС зазначили, що основними критеріями оцінки проектів є: команда, ринок, доцільність фінансування, ідея (для pre-seed)\продукт (для seed), стратегія розвитку. Фонд постійно приймає та оцінює заявки від українських стартапів, яку можна подати на офіційному сайті за посиланням.

Джерело: Український фонд стартапів