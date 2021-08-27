



Відбувся 29-ий пітч, організований Українським фондом стартапів, щоб обрати проєкти для державного фінансування. Свої ідеї презентували 12 команд, після чого на засіданні Наглядової ради було прийнято рішення профінансувати 5 з них на загальну суму розміром 125 тисяч доларів США.

Отже, переможцями стали наступні стартапи на етапі pre-seed (гранти $25,000 кожному):

The Great Catalog . Маркетплейс 3D моделей для дизайнерів та архітекторів (Київ).

. Маркетплейс 3D моделей для дизайнерів та архітекторів (Київ). Real Talk Sport . CRM web система адміністрування змагань єдиноборств та діяльності спортивних федерацій (Київ).

. CRM web система адміністрування змагань єдиноборств та діяльності спортивних федерацій (Київ). Elai . Веб-сервіс, який за допомогою штучного інтелекту, дозволяє швидко генерувати відеопрезентації з людиною в кадрі з тексту (Київ).

. Веб-сервіс, який за допомогою штучного інтелекту, дозволяє швидко генерувати відеопрезентації з людиною в кадрі з тексту (Київ). MAGBULB . Перший в світі магнітний адаптер для заміни лампочок який складається з двох частин. Одна частина завдяки магніту кріпиться на лампі, а друга на патроні. Простий, швидкий та безпечний спосіб замінити лампочку (Львів).

. Перший в світі магнітний адаптер для заміни лампочок який складається з двох частин. Одна частина завдяки магніту кріпиться на лампі, а друга на патроні. Простий, швидкий та безпечний спосіб замінити лампочку (Львів). IDvizer. Механізм перевірки особи на основі AI. Вбудований інструмент безпеки, розроблений на замовлення вашої бізнес-моделі (Київ).

Основними критеріями оцінки проектів є команда, ринок, доцільність фінансування, ідея та стратегія розвитку.

Нагадаємо, що Фонд постійно приймає та оцінює заявки від українських стартапів, яку можна подати на офіційному сайті за посиланням.

Зазначимо, що за час своєї роботи Український фонд стартапів отримав понад 3000 заявок та профінансував майже 200 стартапів на суму $5 млн.

Джерело: Український фонд стартапів