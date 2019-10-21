Украинский оператор эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» закодировал свой спутниковый сигнал





Сегодня, 21 октября 2019 года, национальный оператор эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» закодировал свой спутниковый сигнал в рамках проекта кодирования спутникового сигнала, полная реализация которого состоится в январе 2020 года. Для кодирования спутникового сигнала используется система условного доступа «IRDETO», в соответствии с соглашением, подписание которого было анонсировано в июле.

Так, по информации пресс-службы ООО «Зеонбуд», сигнал спутниковой связи, который размещен на спутнике Astra4A и с помощью которого «Зеонбуд» осуществляет доставку телевизионного сигнала телеканалов от своей главной станции до более чем 140 станций наземного эфирного вещания, отныне транслируется в закодированном виде.

Для его корректного приема и последующей ретрансляции приемное спутниковое оборудование наземных передающих станций трех цифровых мультиплексов (МХ-1,2,3) уже укомплектовано устройствами декодирования спутникового сигнала, которые обеспечивают полную защиту от незаконного доступа и просмотра. В то же время, телезрители, которые принимают сигнал цифровой сети Т2 с эфира, будут и в дальнейшем иметь возможность бесплатного просмотра телепрограмм в открытом, незакодированный виде.

Следующим шагом в проекте кодирования спутникового сигнала станет интенсивная информационная кампания и кратковременные маятниковые отключения сигнала спутникового телевидения, которые начнутся с 4 ноября 2019 года. Цель отключений — напомнить абонентам о том, чтобы они приобрели или заменили свои спутниковые приемники (декодеры спутникового сигнала) на сертифицированные приемники с поддержкой системы кодирования «VERIMATRIX», которые будут распространяться в розничных сетях под торговой маркой «УТБ». Кроме того, абонент спутникового приема может выбрать другие способы приема и просмотра телевизионных каналов: эфирное вещание (Т2), кабельное ОТТ или IPTV телевидение.

Напомним, что 31 мая 2019 года украинские медиагруппы сообщили о достижении договоренностей с оператором эфирного цифрового телевидения ООО «Зеонбуд» относительно процесса кодирования сигнала, необходимого для развития рынка платного телевидения в Украине.

Источник: Зеонбуд