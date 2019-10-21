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Украинский оператор эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» закодировал свой спутниковый сигнал

Украинский оператор эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» закодировал свой спутниковый сигнал

Украинский оператор эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» закодировал свой спутниковый сигнал


Сегодня, 21 октября 2019 года, национальный оператор эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» закодировал свой спутниковый сигнал в рамках проекта кодирования спутникового сигнала, полная реализация которого состоится в январе 2020 года. Для кодирования спутникового сигнала используется система условного доступа «IRDETO», в соответствии с соглашением, подписание которого было анонсировано в июле.

Так, по информации пресс-службы ООО «Зеонбуд», сигнал спутниковой связи, который размещен на спутнике Astra4A и с помощью которого «Зеонбуд» осуществляет доставку телевизионного сигнала телеканалов от своей главной станции до более чем 140 станций наземного эфирного вещания, отныне транслируется в закодированном виде.

Для его корректного приема и последующей ретрансляции приемное спутниковое оборудование наземных передающих станций трех цифровых мультиплексов (МХ-1,2,3) уже укомплектовано устройствами декодирования спутникового сигнала, которые обеспечивают полную защиту от незаконного доступа и просмотра. В то же время, телезрители, которые принимают сигнал цифровой сети Т2 с эфира, будут и в дальнейшем иметь возможность бесплатного просмотра телепрограмм в открытом, незакодированный виде.

Следующим шагом в проекте кодирования спутникового сигнала станет интенсивная информационная кампания и кратковременные маятниковые отключения сигнала спутникового телевидения, которые начнутся с 4 ноября 2019 года. Цель отключений — напомнить абонентам о том, чтобы они приобрели или заменили свои спутниковые приемники (декодеры спутникового сигнала) на сертифицированные приемники с поддержкой системы кодирования «VERIMATRIX», которые будут распространяться в розничных сетях под торговой маркой «УТБ». Кроме того, абонент спутникового приема может выбрать другие способы приема и просмотра телевизионных каналов: эфирное вещание (Т2), кабельное ОТТ или IPTV телевидение.

Напомним, что 31 мая 2019 года украинские медиагруппы сообщили о достижении договоренностей с оператором эфирного цифрового телевидения ООО «Зеонбуд» относительно процесса кодирования сигнала, необходимого для развития рынка платного телевидения в Украине.

Источник: Зеонбуд

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