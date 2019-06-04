Украинские медиагруппы и «Зеонбуд» договорились о кодировании телеканалов — транспортный сигнал закодируют в сентябре 2019 года, спутниковый — 20 января 2020 года

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В прошлую пятницу, 31 мая 2019 года, в рамках отраслевой конференции «Дни Электронных Коммуникаций», украинские медиагруппы сообщили о достижении договоренностей с оператором эфирного цифрового телевидения ООО «Зеонбуд» относительно дальнейших шагов в процессе кодирования.

В частности, во время конференции медиагруппы уточнили, что проект кодирования спутникового сигнала уже находится в активной фазе. Так, первоочередным шагом станет кодирование транспортного сигнала «Зеонбуда», которое должно состояться уже в сентябре текущего года. По мнению медиагрупп, такие действия ограничат неконтролируемое (в т.ч. нелегальное) распространение контента на территории Украины и позволят инициаторам и участникам процесса кодирования перейти к следующим этапам его реализации.

Сейчас этот сигнал доступен на открытом спутнике Astra 4A, из которого можно получить доступ к украинским телеканалам. Трансляция телеканалов таким образом является фактическим нарушением авторских прав медиагрупп на контент, который они производят, а поэтому достижение согласия с «Зеонбудом» является важным шагом в кодировке транспортного, а впоследствии и спутникового сигналов (финальная точка будет поставлена 20 января 2020 года).

«Кодирование спутника уже давно введено на рынках европейских стран. Наконец и в Украине подготовка к кодированию телеканалов перешла уже в безвозвратную стадию, когда остановка проекта, в который были вложены огромные инвестиции и ресурсы, не может быть его логическим завершением. Теперь мы можем публично не только заявлять, но и реальными действиями подтверждать свои намерения. 20.01.20 − это историческая дата, которая станет очередным драйвером коренных изменений в культуре потреблении контента в Украине», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и руководитель направления платного телевидения 1+1 media.

Для обеспечения абонентов необходимым оборудованием для приема закодированного сигнала медиагруппы отметили, что осуществили закупку сет-топ-боксов (тюнеров) в количестве 110 тыс. единиц, которые уже дистрибутируются в розничных сетях и пунктах продажи, доступных для пользователей.

Напомним, что в прошлом году украинские медиагруппы собирались включить кодировку ТВ-каналов во втором квартале 2019 года, для чего предварительно завезли в страну партию сеттопбоксов для приема закодированного сигнала.

Источник: 1+1 media