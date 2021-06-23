Український сервіс доставки їжі Rocket запустився в Греції і Франції





Український сервіс доставки їжі Rocket покрив ще дві європейські країни — cьогодні він почав роботу в Греції і Франції. Ці країни замкнули першу п’ятірку з десяти країн, в яких сервіс має намір почати роботу вже в цьому році.

У Греції Rocket почав роботу відразу з столиці. В Афінах підключені вже десятки ресторанів в різних районах міста. У Франції першим став Лілль. Це невелике місто на кордоні з Бельгією, але він є центром другої за величиною агломерації (після Парижа), охоплюючи 2-мільйонний євроокруг «Лілль-Кортрейк».

З підключенням Греції і Франції покриття Rocket поширилося на 33 міста в п’яти країнах. Раніше помаранчеві рюкзаки почали здійснювати доставки в столиці Нідерландів, а також двох містах на Кіпрі — Нікосії і Лімасолі. Незважаючи на плани експансії на десять європейських країн, Rocket продовжує активний розвиток в Україні — вже покрито 28 українських міст, серед яких 18 обласних центрів.

Зазначимо, що Rocket — це український сервіс доставки, заснований в 2018 році як Raketa. З виходом на міжнародний ринок компанія змінила назву на Rocket. Сьогодні кур’єри Rocket доставляють замовлення в 28 українських містах, а також в п’яти містах Європи.

Нещодавно Rocket став першим сервісом доставки їжі в Україні, який запровадив можливість оплати через електронний гаманець Apple Pay і Google Pay.

Джерело: Rocket