Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы

В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы, сообщили в Управлении по связям с общественностью ВСУ. Это делается для того, чтобы избежать разглашения информации о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны.

Запрет касается фото и видеосъемки:

Дорог общего пользования;

Объектов общего назначения;

Объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;

Расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.

Запрет действует для всех регионов страны, особенно там, где происходят боевые действия. Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности.

Командование ВСУ также просит не распространять: