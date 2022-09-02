Украинской гривне — 26 лет. Интересные факты из истории национальной денежной единицы независимой Украины [Инфографика]

Сегодня, 2 сентября 2022 года, гривна отмечает свой 26-й день рождения. Именно в этот день 26 лет назад (2 сентября 1996) началась история национальной денежной единицы — денежная реформа была проведена за 2 недели, и вместо печально известного карбованца для расчетов начала использоваться гривна.
Впрочем, это событие можно назвать возрождением и возвращением гривны на свое законное место (по аналогии с восстановлением Независимости Украины), ведь гривна появилась еще во второй половине XII века в Киевской Руси. Безусловно, сегодня гривна — не просто деньги, воплощенные в металле или на бумаге. Это один из главных символов украинской государственности наряду с гербом, гимном, флагом — все они основные атрибуты, определяющие независимое государство и олицетворяющие его историю, культуру, традиции.
В результате перехода на гривну Нацбанком было изъято 97% эмитированных до этого карбованцев (327,9 трлн карбованцев) и введено в наличное обращение гривны на сумму более 3,1 млрд грн. За 26 лет гривна значительно изменилась и сменила не одно поколение. На сегодня в обращении находится уже четвертое поколение гривны — с усовершенствованным дизайном и усиленным комплексом защитных элементов, в том числе оптически-сменных для удобного и простого визуального контроля гражданами. В 2020 году Нацбанк с введением в обращение 10-гривневой монеты завершил обновление банкнотно-монетного ряда гривны.
26-летие украинской гривны. Инфографика
По случаю 26-летия возвращения гривны Нацбанк подготовил инфографику, в которой собрал несколько интересных статистических цифр и исторических фактов
Присоединяемся к поздравлениям – гривна, с днем рождения!
- Свое стремление к собственной валюте как неотъемлемому атрибуту независимости Украина провозгласила еще в июле 1990 года в Декларации о государственном суверенитете.
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- В 1991 году в соответствии с Актом провозглашения государственной независимости Президиум Верховной Рады Украины принял постановления "Об утверждении названия и характерных признаков денежной единицы Украины" (10 декабря 1991 года) и "О разменной монете Украины" (2 марта 1992 года), в которых было определено , что денежной единицей Украины гривна, а ее сотой частью - копейка.
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- 25 августа 1996 был издан Указ Президента Украины "О денежной реформе в Украине". Согласно ему со 2 сентября 1996 года в обращение были введены банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен и разменные монеты номиналами 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек.