Украинской гривне — 26 лет. Интересные факты из истории национальной денежной единицы независимой Украины [Инфографика]

Сегодня, 2 сентября 2022 года, гривна отмечает свой 26-й день рождения. Именно в этот день 26 лет назад (2 сентября 1996) началась история национальной денежной единицы — денежная реформа была проведена за 2 недели, и вместо печально известного карбованца для расчетов начала использоваться гривна.

Впрочем, это событие можно назвать возрождением и возвращением гривны на свое законное место (по аналогии с восстановлением Независимости Украины), ведь гривна появилась еще во второй половине XII века в Киевской Руси. Безусловно, сегодня гривна — не просто деньги, воплощенные в металле или на бумаге. Это один из главных символов украинской государственности наряду с гербом, гимном, флагом — все они основные атрибуты, определяющие независимое государство и олицетворяющие его историю, культуру, традиции.

В результате перехода на гривну Нацбанком было изъято 97% эмитированных до этого карбованцев (327,9 трлн карбованцев) и введено в наличное обращение гривны на сумму более 3,1 млрд грн. За 26 лет гривна значительно изменилась и сменила не одно поколение. На сегодня в обращении находится уже четвертое поколение гривны — с усовершенствованным дизайном и усиленным комплексом защитных элементов, в том числе оптически-сменных для удобного и простого визуального контроля гражданами. В 2020 году Нацбанк с введением в обращение 10-гривневой монеты завершил обновление банкнотно-монетного ряда гривны.

26-летие украинской гривны. Инфографика

По случаю 26-летия возвращения гривны Нацбанк подготовил инфографику, в которой собрал несколько интересных статистических цифр и исторических фактов

Присоединяемся к поздравлениям – гривна, с днем ​​рождения!