Україна закрила повітряний простір для всіх цивільних рейсів. Очікується кібератака на авіадиспетчерську службу

Україна з 24 лютого закрила повітряний простір для цивільних рейсів. Як повідомляє Державне підприємство обслуговування повітряного руху України, виник високий ризик для безпеки літаків. Європейський авіаційний регулятор попереджає про небезпеку польотів у прикордонних районах Росії та Білорусі через військові дії.

Повітряний простір країни закритий для цивільних рейсів з 02:45, а обслуговування повітряного руху призупинено.

Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA) повідомляє, що повітряний простір Росії та Білорусі в межах 100 морських миль від їх кордонів з Україною також може становити загрозу безпеці.

«Зокрема, існує ризик як навмисного націлювання, так і неправильної ідентифікації цивільних літаків. Наявність та можливе використання широкого спектра наземних та бортових бойових систем становить високий ризик для цивільних польотів, що виконуються на всіх висотах та ешелонах польоту».

Також EASA повідомило, що міністерство оборони Росії надіслало Україні термінове повідомлення з попередженням про високий ризик для безпеки польотів через застосування зброї та військової техніки з 02:45 і попросило авіадиспетчерську службу України припинити польоти.

Запис екрану відстеження польотів FlightRadar24 показує, як літаки змінюють напрямки.

Рейс ElAl з Тель-Авіва до Торонто раптово розвернувся за межами повітряного простору України приблизно під час її закриття, як показав сайт відстеження рейсів FlightRadar24.

Багато рейсів Польських авіаліній з Варшави до Києва приблизно в той же час повернулися до Варшави.

Декількома годинами раніше Safe Airspace, яка була створена для надання інформації про безпеку та зони конфлікту після збиття MH17, заявила, що підвищила рівень ризику над Україною. Сайт також попередив про можливість кібератаки на авіадиспетчерську службу України.