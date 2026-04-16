FAA вербует геймеров в авиадиспетчеры: зарплата $155 000 и реклама с Xbox

София Шадрина

Авиационная администрация США (FAA) решила искать авиадиспетчеров там, где их не искали раньше — в геймерском сообществе. 10 апреля ведомство опубликовало на YouTube минутный рекламный ролик, который открывается логотипом Xbox One, монтирует кадры из Fortnite, Call of Duty и League of Legends рядом с работой диспетчеров в башнях и прямо обращается к зрителю: «Ты уже тренировался для этого». Окно подачи заявок открылось 17 апреля и закроется после 8 000 анкет.


Минутный ролик с большим обещанием

Главный аргумент кампании — зарплата более $155 000 после трех лет работы. Диплом высшего образования при этом не нужен: требования — гражданство США, возраст до 31 года и свободный английский. После отбора кандидатов ждет тестирование на профпригодность, медицинский и безопасностный скрининг, а затем четыре-шесть месяцев обучения в Академии FAA в Оклахома-Сити и еще несколько лет стажировки на реальных объектах.

Секретарь транспорта Шон Дафи объяснил логику так:


«Геймеры обладают навыками, необходимыми для успешной работы диспетчером: когнитивные функции, мультизадачность, пространственное мышление и быстрое принятие решений».

FAA также ссылается на статистику — 65% американцев, то есть более 200 миллионов человек, регулярно играют в видеоигры. Сами диспетчеры в анкетах при увольнении нередко отмечали, что игровой опыт помогал им сохранять концентрацию и ориентироваться в сложных ситуациях.

Помимо базовой зарплаты, FAA предлагает $5 000 за успешное завершение начального обучения, $10 000 тем, кто соглашается на вакансии в труднодоступных локациях, и 20-процентную надбавку тем, кто остается после достижения пенсионного возраста.

Дефицит годами, очередь не уменьшается

Нехватка авиадиспетчеров в США не нова. За последнее десятилетие количество диспетчеров сократилось на 6%, тогда как количество рейсов выросло примерно на 10%. Чтобы считаться полностью укомплектованной, FAA требует около 14 600 диспетчеров — сейчас в службе работает около 11 000, еще 4 000 проходят подготовку. Несмотря на это, ведомству не хватает более 3 500 человек. Принципиальная проблема: только около 2% от всех желающих проходят полный отбор и завершают обучение — слишком сложный процесс отсеивает большинство еще на старте.

Кампания выходит на фоне резонансных авиационных инцидентов. В начале 2025 года армейский вертолет столкнулся с пассажирским самолетом над аэропортом Рейгана близ Вашингтона — погибли 67 человек. В марте 2026-го рейс Air Canada врезался в пожарную машину в аэропорту Ла-Гардия в Нью-Йорке, двое пилотов погибли. Президент профсоюза авиадиспетчеров Ник Дэниелс поддержал идею привлечения геймеров, но с условием: «если все пути сохраняют строгие стандарты этой критически важной для безопасности профессии».

Похожую кампанию под названием «Level Up» администрация Байдена запускала еще в 2021 году. Пять лет спустя ситуация принципиально не изменилась. Ученый по авиационной безопасности Сиракузского университета Киванк Авренли считает, что привлечение геймеров — «разумная идея», но предупреждает:

«Никакой кнопки отмены или перезагрузки здесь нет, и работа требует длительной концентрации в течение нескольких часов подряд. Игры этого полностью не воспроизводят».

Между тем сама FAA находится под кадровым давлением еще и с другой стороны: ранее мы писали, что инженеры SpaceX заменили уволенных специалистов ведомства на фоне волны авиакатастроф.

Масштабный сбой системы NOTAM в США, затронувший более 10 тыс. внутренних авиарейсов, произошел из-за ошибочных действий сотрудников и устаревшего ПО

Источник: FAA

