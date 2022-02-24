Президент України: Росія розпочала нову військову операцію проти нашої держави, по всій території України запроваджується воєнний стан [оновлюється]

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни. «Сьогодні вранці Росія розпочала нову військову операцію проти нашої держави. Це нічим не виправдане брехливе й цинічне вторгнення.

Відбуваються удари по військових та інших важливих оборонних об’єктах, атаковані прикордонні підрозділи, деградувала ситуація на Донбасі.

ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави підняті за тривогою. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки і оборони.

Буде запроваджено воєнний стан.

Наші дипломати інформують світ про те, що відбувається. Українці ніколи й нікому не віддадуть свою свободу й незалежність. Тільки ми самі, всі громадяни України, з 1991 року визначаємо наше майбутнє. Але зараз вирішується доля не лише нашої держави, а й того, яким буде життя у Європі.

Від чесної та справедливої відповіді світу на цю агресію залежить те, чи залишиться хоча б щось від сили міжнародного права.

Цивільним громадянам України варто залишатися вдома. Попередьте своїх близьких про те, що відбувається. Подбайте про тих, хто потребує допомоги.

Усі думки й молитви з нашими солдатами.

Слава Україні!»

Джерело: https://www.president.gov.ua/news/rosiya-rozpochala-novu-vijskovu-operaciyu-proti-nashoyi-derz-73105

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Верховна Рада України (стрім)

Мер Києва Віталій Кличко

«Дорогі кияни!

Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз- паніка. Не втрачаємо витримки. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома.

Тримайте напоготові «тривожну валізку». Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища.

Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста. Тримаємося! Ми повинні вистояти!»

Заява МЗС України щодо нової хвилі агресії РФ проти України

«Президент Російської Федерації Владімір Путін оголосив про початок нової хвилі агресії проти України.

Мета російської наступальної військової операції — знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю.

Російські війська здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямів, у тому числі зі сторони тимчасово окупованих Донбасу та Криму, а також північно-східного регіону.

Це — акт війни, напад на суверенітет та територіальну цілісніть України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

Україна активувала своє право на самозахист відповідно до міжнародного права.

Бойовий дух українських військових високий, наші захисники готові дати рішучий відсіч державі-агресору і будуть усіма силами захищати українську землю.

Україна закликає міжнародну спільноту негайно діяти. Зупинити агресію Владіміра Путіна проти України можуть лише об’єднані та рішучі кроки.

Наші партнери мають негайно активувати пакет нових санкцій. Ми також закликаємо дружні столиці продовжувати зміцнювати оборонноздатність нашої держави, надаючи зброю та військове обладнання.

Від нашої спільної відповіді зараз залежить не лише безпека українських громадян, але і безпека громадян усієї Європи та майбутнє світового порядку.»

Державна прикордонна служба України