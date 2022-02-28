Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костильов пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грн
Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костильов, який грає за команду Natus Vincere (NAVI) з CS:GO, пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грн.
Спочатку свідомий кіберспортсмен переказав для ЗСУ 1,0 мільйона гривень, про що розповів у своїх соціальних мережах. «Хоч якось можу допомогти своїй країні, бережіть себе», — написав він.
Трохи пізніше він відправив ЗСУ ще півмільйона гривень, написавши при цьому: «Зупинимо війну разом. Дякуємо нашій армії за те, що захищаєте нашу Землю і віддаєте життя для захисту наших сімей та близьких. Я гордий за вас як ніколи».
Заяву щодо останніх подій в Україні також опублікував клуб NAVI:
«Росія напала на Україну. Наразі на території нашої країни відбуваються бойові дії, які забирають людські життя та ламають долі. Неможливо уявити, щоб в цей час ми вдавали, що все добре. Ні, зовсім не добре. Наша головна мета зараз – намагатися зберігати спокій та піклуватись про себе, своїх близьких та тих, кому потрібна допомога. Ми разом в цьому. Та разом ми впораємось».