Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костильов пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грн

Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костильов, який грає за команду Natus Vincere (NAVI) з CS:GO, пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грн.

Спочатку свідомий кіберспортсмен переказав для ЗСУ 1,0 мільйона гривень, про що розповів у своїх соціальних мережах. «Хоч якось можу допомогти своїй країні, бережіть себе», — написав він.

Трохи пізніше він відправив ЗСУ ще півмільйона гривень, написавши при цьому: «Зупинимо війну разом. Дякуємо нашій армії за те, що захищаєте нашу Землю і віддаєте життя для захисту наших сімей та близьких. Я гордий за вас як ніколи».

Заяву щодо останніх подій в Україні також опублікував клуб NAVI: