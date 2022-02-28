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Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костильов пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грн

Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костильов пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грн

Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костильов пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грн

Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костильов, який грає за команду Natus Vincere (NAVI) з CS:GO, пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грн.

Спочатку свідомий кіберспортсмен переказав для ЗСУ 1,0 мільйона гривень, про що розповів у своїх соціальних мережах. «Хоч якось можу допомогти своїй країні, бережіть себе», — написав він.

Український кіберспортсмен Олександр "s1mple" Костильов пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грнУкраїнський кіберспортсмен Олександр "s1mple" Костильов пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грн

Трохи пізніше він відправив ЗСУ ще півмільйона гривень, написавши при цьому: «Зупинимо війну разом. Дякуємо нашій армії за те, що захищаєте нашу Землю і віддаєте життя для захисту наших сімей та близьких. Я гордий за вас як ніколи».

Заяву щодо останніх подій в Україні також опублікував клуб NAVI:

«Росія напала на Україну. Наразі на території нашої країни відбуваються бойові дії, які забирають людські життя та ламають долі. Неможливо уявити, щоб в цей час ми вдавали, що все добре. Ні, зовсім не добре. Наша головна мета зараз – намагатися зберігати спокій та піклуватись про себе, своїх близьких та тих, кому потрібна допомога. Ми разом в цьому. Та разом ми впораємось».

Український кіберспортсмен Олександр "s1mple" Костильов пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грн


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