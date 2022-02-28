Українські кібервійська виключили московську біржу та атакують банкомати

IT-армія України постійно атакує російські сайти, блокуючи їхню роботу. Координованими ударами виводяться з ладу критично важливі фінансової системи росії. За п’ять хвилин атаки сайт московської фондової біржі (MOEX) перестав відкриватися.

Наступною метою хакерів стали банкомати Сбербанку. Кібервійська атакують DNS установи, щоб термінали не змогли зв’язатися із центральними вузлами. Так росіяни не зможуть зняти готівку.

Міністр цифрової трансформації України Федоров в телеграм-каналі пише, що російські ЗМІ заявили про безпрецедентні за масштабом кібератаки на портал Держпослуги, сайти Кремля, Держдуми, Першого каналу, Роскосмосу та Російські залізниці.