F-16 для Украины — в Минобороны рассчитывают получить от союзников до 50 истребителей

В интервью изданию Politico советник министра обороны Юрий Сак озвучил ожидания Украины относительно истребителей F-16. Еще ни одна страна прямо не подтвердила будущие поставки, но никто не отрицает такую возможность. Интенсивные консультации о поставках западной военной авиации в последнее время не утихают, вопрос будет поднят на саммите NATO в Вильнюсе и встрече G7 в Хиросиме.

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«Украина хочет получить от 40 до 50 F-16 для формирования трех-четырех эскадрилий для защиты своего неба от российских бомбардировок» – Юрий Сак.

Проблема современных истребителей обострилась на фоне применения россиянами дальнобойных управляемых бомб. По словам советника министра, коалиция истребителей сейчас обсуждается всеми – большой прогресс по сравнению с ситуацией 2-3 месяца назад.

Во время европейского турне президента Владимира Зеленского западные лидеры уверили его, что вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни. Не все европейские союзники сами могут предложить F-16, но их мнение достаточно веское, чтобы повлиять на США и другие государства. F-16 – самый массовый истребитель, запасы которого в мире исчисляются тысячами, в то время как многие европейские страны отдали предпочтение собственной боевой авиации.

Британия выразила готовность начать тренировки украинских летчиков летом. Как это будет происходить, остается загадкой – страна не имеет F-16 и использует истребители Eurofighter Typhoon. Однако есть официальное заявление по этому поводу. Из европейских стран F-16 располагают Бельгия, Дания, Греция, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия и Румыния. Больше всего их на вооружении в США и Турции.