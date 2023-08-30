Новости Украина 30.08.2023 в 14:41

Наземный вариант «Нептун» — 350 кг «полезного груза» на 400 км. Вероятно, ею поразили тот самый С-400 в Крыму

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Юрій Орос

Автор новин

Украина может иметь на вооружении версию противокорабельной ракеты Р-360 «Нептун», предназначенную для наземных целей. Вероятнее всего мы уже видели результат ее работы — уничтожение ЗРК С-400 у мыса Тарханкут в оккупированном Крыму.

Новый вариант вероятно имеет боевую часть массой 350 кг, которую можно доставить на дистанцию до 400 км. Для примера — это примерное расстояние от Херсона до Керчи.

Наземный вариант «Нептун» — 350 кг «полезного груза» на 400 км. Вероятно, ею поразили тот самый С-400 в Крыму

Противокорабельная версия имеет более скромные (но официально подтвержденные) спецификации — 150 кг боевой части на расстояние до 300 км. Новый вариант ракеты может использовать ту же самую пусковую установку, передает издание The War Zone слова не названного представителя украинского оборонного ведомства. Он же сообщил, что удар по С-400 возле Оленивки на Тарханкуте «на 100% выполнен модифицированным Нептуном».

Наземный вариант «Нептун» — 350 кг «полезного груза» на 400 км. Вероятно, ею поразили тот самый С-400 в Крыму

Ранее об атаке на С-400 высказывался секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он сказал, что это сделала «новая украинская ракета», правда, не уточнил, какая именно:

Да, это наш новый продукт, который оказался абсолютно безупречным.

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Наземный вариант «Нептун» — 350 кг «полезного груза» на 400 км. Вероятно, ею поразили тот самый С-400 в Крыму
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Михайло Шпак

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На следующий после атаки день информацию о новой ракете сообщил журналист Юрий Бутусов. В его ФБ-записи говорится, что наземная «модификация ракеты «Нептун» была разработана после начала полномасштабного вторжения согласно решению главнокомандующего ВСУ В.Залужного 15 марта 2022-го года. Работы проведены в рекордно короткие сроки, а испытания ракета проходит сразу в бою». Пожелаем новой разработке успеха в уничтожении российских захватчиков и их техники.

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borowka

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Михайло Шпак

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