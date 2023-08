Наземный вариант «Нептун» — 350 кг «полезного груза» на 400 км. Вероятно, ею поразили тот самый С-400 в Крыму

Украина может иметь на вооружении версию противокорабельной ракеты Р-360 «Нептун», предназначенную для наземных целей. Вероятнее всего мы уже видели результат ее работы — уничтожение ЗРК С-400 у мыса Тарханкут в оккупированном Крыму.

Новый вариант вероятно имеет боевую часть массой 350 кг, которую можно доставить на дистанцию до 400 км. Для примера — это примерное расстояние от Херсона до Керчи.

Противокорабельная версия имеет более скромные (но официально подтвержденные) спецификации — 150 кг боевой части на расстояние до 300 км. Новый вариант ракеты может использовать ту же самую пусковую установку, передает издание The War Zone слова не названного представителя украинского оборонного ведомства. Он же сообщил, что удар по С-400 возле Оленивки на Тарханкуте «на 100% выполнен модифицированным Нептуном».

Ранее об атаке на С-400 высказывался секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он сказал, что это сделала «новая украинская ракета», правда, не уточнил, какая именно:

The Secretary of Ukraine's National Security and Defence Council, Danilov:

S-400 launcher in Crimea was destroyed by new Ukrainian missile.

The missile was new. The missile was absolutely modern. Yes, this is our new product, which proved to be absolutely flawless. pic.twitter.com/kIR1KwVTLk

— Clash Report (@clashreport) August 26, 2023