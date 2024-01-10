Украина впервые законтрактовала роботизированные турели дистанционного огня «ШаБля» ─ Федоров

Вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что государство впервые законтрактовало роботизированные турели «ШаБля». Они предназначены для дистанционного уничтожения врага.

«ШаБля» — это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы. Благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье пулеметчиков. Напомним, об отправке дистанционных боевых турелей на фронт сообщалось осенью 2023 года. А теперь государство начало заказывать их производство.

«ШаБля» – это инновация и пример оружия современной войны. Разработка перешла из стартапа в установившийся проект, который контрактует государство», ─ заявил Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что турель с дистанционным управлением «ШаБля» может устанавливаться на автомобиль, в окоп, блиндаж или другое место. На платформу можно установить пулеметы (7,62 мм или 12,7 мм), гранатометы (40 мм) или другое оружие и дистанционно поражать врага на расстоянии до 2 км. Турель оснащена видеокамерой и тепловизором. Благодаря сенсорам и дистанционному управлению операторы могут вести огонь из турели, находясь в безопасном месте.

«Мы должны сеять стартапы и давать молодым предпринимателям создавать проекты, изменяющие ситуацию на поле боя. Технологии помогают сохранять жизнь нашим воинам и быть эффективными», – добавил Михаил Федоров.

Он отметил, что стартапам с разработками, которые могут изменить ситуацию на поле боя, следует присоединяться к кластеру Brave1. Это позволит получить грант на развитие и усовершенствование проекта.

«Десяти проектов кластера уже получили государственные контракты и, возможно, ваш следующий. Приближайте победу своими руками» ─ заявил Федоров.

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.