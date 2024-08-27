Украинская компания Resq Pods разработала спасательную капсулу для защиты во время катастроф

Resq Pods представила спасительную капсулу, способную защитить человека во время природных катаклизмов и военных действий.

Полномасштабное вторжение россии в Украину побудило разработчиков искать новые способы защиты гражданского населения. В последние годы страна подвергается постоянным атакам с применением ракет и беспилотников, которые разрушают гражданские объекты и угрожают жизни людей.

В ответ на эти вызовы украинская deep-tech компания Resq Pods создала уникальную спасательную капсулу. Изобретение предназначено для индивидуальной защиты во время различных катастроф, включая ракетные удары, пожары и землетрясения. В мае 2024 года разработку представили на выставке Disasters Expo Europe 2 во Франкфурте, где она получила положительные отзывы международного сообщества.

Кирилл Мешковский, сооснователь Resq Pods, объясняет:

«Наша разработка — это реакция на военную агрессию в Украине и последствия землетрясения в Турции. Мы стремимся обеспечить 90% вероятность выживания и минимизировать смертность во время катастроф».

Капсула имеет двойную металлическую оболочку, наполненную специальным полимером. Ее размеры составляют 75х75х220 см, а вес — 400 кг. Конструкция способна выдержать обвал многоэтажного здания и обеспечить безопасное пребывание человека внутри до прибытия спасателей.

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Разработчики оснастили капсулу системой вентиляции с фильтрами для очистки воздуха, автоматизированной системой анализа уровня углекислого газа и дыма, биперами (датчиками) для сигнализирования спасателям, рацией для связи и запасами еды и воды.

Четвертая версия капсулы прошла серьезные испытания. Она выдержала падение с высоты двух этажей, взрывы общей мощностью 40 кг в тротиловом эквиваленте и проверку огнем и высокими температурами.

Resq Pods ориентируется на B2B сектор, в частности на предприятия логистики, энергетики, аграрного сектора и промышленности. Компания планирует наладить серийное производство, расширить команду и привлечь инвестиции для развития проекта в Украине и за рубежом.

Мешковский добавляет:

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«Мы постоянно совершенствуем наш продукт. В планах — создание капсул семейного типа, инклюзивных моделей, решений для защиты дата-центров и даже школьных парт, приспособленных для защиты детей».

У Resq Pods, основанной в 2023 году, сейчас команда из 16 специалистов. Главный офис и производство расположены в Украине. Компания ведет переговоры с представителями крупного бизнеса и критической инфраструктуры, а также стремится сотрудничать с правительственными учреждениями Украины для обеспечения индивидуальной защиты населения.

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