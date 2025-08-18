Украинская ракета "Фламинго" пошла в серию: 3000 км и 1000 кг боевой части

Украинский фотокорреспондент разместил фото украинской дальнобойной ракеты «Фламинго» и сообщил о ее серийном производстве, которое уже началось.

Корреспондент Ефрем Лукацкий опубликовал в Facebook фото крылатой ракеты (или ракеты-дрона по другой терминологии). В короткой подписи он указал дальность и анонсировал больше информации позже. Фото датировано 14 августа 2025 года.

«Украинские ракеты «Фламинго» дальностью более 3000 км, уже в серийном производстве. В ближайшее время выйдет полный материал», — говорится в сообщении.

Сайт Defense Express идентифицировал модель как аналог FP-5 производства Milanion Group, продемонстрированную в феврале этого года, которая вдвое превышает известный Tomahawk по дальности полета и боевой части. Конструкция этой ракеты адаптирована для массового производства.

«Несмотря на то, что ничего кроме названия и дальности не было расписано, для специалистов этого достаточно. Потому что таких крылатых ракет в мире не так много в принципе. В частности дальность в 3000 км, это фактически вдвое больше чем у современной версии Tomahawk Block V, еще летит на более 1600 км», — отмечает сайт.

Defense Express приводит характеристики ракеты, которые подтверждает инфографика Milanion:

Вес боевой части 1 т Максимальный взлетный вес максимальный взлетный вес 6 т Размах крыла 6 м Дальность 3000 км Максимальная скорость 950 км/ч Крейсерская скорость 850-900 км/ч Время в воздухе > 4 часа

Ракета FP-5 достаточно большая и весит 6 т. Размах ее крыльев составляет 6 м, а скорость полета — до 900 км/ч. Она наводится на цель через спутниковую и инерциальную системы, устойчивые к действию средств РЭБ. Конструкция ракеты максимально проста, из-за чего она имеет достаточно долгое время развертывания, от 20 до 40 минут. Однако ее преимущества — простота и скорость производства, Milanion Group декларирует возможность создавать более 50 ракет в год.

Производитель не раскрывает тип ракетного двигателя FP-5. Это может быть либо пульсирующий воздушно-реактивный двигатель (по визуальному сходству), либо турбореактивный двигатель (учитывая заявленную скорость). В последнем случае встает вопрос наличия достаточного количества двигателей для массового производства ракет. Украинские официальные источники пока не прокомментировали информацию о «Фламинго».