Украинские программисты создали Lağoda QT — игру-головоломку на крымскотатарском языке

Украинские программисты создали бесплатную игру-головоломку Lağoda QT. Каждый уровень — стихотворение одного из выдающихся крымскотатарских авторов, в котором надо найти ошибку.

Об этом сообщил разработчик игры Саша Козлов в Facebook.

О чем?

Lağoda QT — это головоломка или же игра в слова. Каждый уровень в ней — это стихотворение одного из выдающихся крымскотатарских авторов. Один из алгоритмов портит текст стихотворения, а задача игрока — «починить» его.

«В основу этой игры легла моя прошлогодняя украиноязычная игра «Лагода». После ее релиза ко мне обратился старый друг Андрей Лауш и сказал, что надо делать крымскотатарскую версию», — рассказал в Facebook разработчик игры Саша Козлов.

Со временем Андрей Лауш познакомил девелопера с Мамуре Чабановой и Эсмерой Асановой. Они занимались переводом, подборкой стихов и тестированием.

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Lağoda QT — бесплатная игра. Она не имеет рекламы и платных подписок, а также отсутствует кнопка «донат». Игра содержит более 150 произведений от более чем 20 авторов.

«Это — медитативная игра, которая благодаря приятной музыке и минималистичному дизайну поможет вам расслабиться и погрузиться в мир крымскотатарской поэзии», — резюмировал разработчик.

Игра доступна на iOS і Android.