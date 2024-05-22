Украинские разработчики показали универсальную робо-платформу для разминирования «Соломандра»

Компания Temerland провела испытания роботизированной платформы «Соломандра», которая должна помочь по разминированию.
Об этом сообщил Мілітарний.
В частности, платформа должна обезвреживать противопехотные мины.
Комплекс имеет четыре колеса и управляется оператором, который должен занять безопасное расстояние.
Спереди крепится противоминная система, которая должна повторять изгибы ландшафта и активировать противопехотные мины.
«Соломандра» — это, по сути, бюджетная роботизированная платформа, которую не будет жаль потерять. Ее должны использовать в качестве расходного материала для разминирования территории от противопехотных мин.
Украинская компания Temerland уже длительное время занимается разработкой беспилотных роботизированных комплексов и платформ и модернизацией транспортных средств в беспилотные наземные комплексы.
Разработчиками заявлено, что «Железная гусеница» способна тянуть тележку с патронами, медикаментами или тележку с ранеными и заниматься подрывом позиций противника.
«»Железная гусеница» может быть камикадзе и тихо доставлять взрывчатку в тыл врага и взорваться там», —рассказали в компании.
Как отмечается на сайте разработчиков, Temerland —это проект украинской компании по разработке беспилотных роботизированных комплексов и платформ, модернизации транспортных средств в беспилотные наземные комплексы.
Среди разработок компании:
- робот-полицейский Кобра;
- роботизированная платформа Скорпион;
- беспилотная роботизированная платформа-роботоносец Скорпион 2;
- роботизированная платформа ЛАСКА 2.0;
- беспилотная платформа для логистики ТУРАН;
- беспилотный автомобиль СПАРТАН;
- беспилотная роботизированная платформа ГНОМ.
Напомним, около двух месяцев назад украинские производители, которые ранее представили наземные роботы Ratel S и Ratel M, разработали Ratel Deminer — машину разминирования, которая может дистанционно обезвреживать противопехотные мины.