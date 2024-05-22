Новости Новости 22.05.2024 в 12:01 comment views icon
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Украинские разработчики показали универсальную робо-платформу для разминирования «Соломандра»

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

Компания Temerland провела испытания роботизированной платформы «Соломандра», которая должна помочь по разминированию.

Об этом сообщил Мілітарний.

В частности, платформа должна обезвреживать противопехотные мины.

Комплекс имеет четыре колеса и управляется оператором, который должен занять безопасное расстояние.

Спереди крепится противоминная система, которая должна повторять изгибы ландшафта и активировать противопехотные мины.

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«Соломандра» — это, по сути, бюджетная роботизированная платформа, которую не будет жаль потерять. Ее должны использовать в качестве расходного материала для разминирования территории от противопехотных мин.

Украинская компания Temerland уже длительное время занимается разработкой беспилотных роботизированных комплексов и платформ и модернизацией транспортных средств в беспилотные наземные комплексы.

Разработчиками заявлено, что «Железная гусеница» способна тянуть тележку с патронами, медикаментами или тележку с ранеными и заниматься подрывом позиций противника.

«»Железная гусеница» может быть камикадзе и тихо доставлять взрывчатку в тыл врага и взорваться там», —рассказали в компании.

Как отмечается на сайте разработчиков, Temerland —это проект украинской компании по разработке беспилотных роботизированных комплексов и платформ, модернизации транспортных средств в беспилотные наземные комплексы.

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Среди разработок компании:

  • робот-полицейский Кобра;
  • роботизированная платформа Скорпион;
  • беспилотная роботизированная платформа-роботоносец Скорпион 2;
  • роботизированная платформа ЛАСКА 2.0;
  • беспилотная платформа для логистики ТУРАН;
  • беспилотный автомобиль СПАРТАН;
  • беспилотная роботизированная платформа ГНОМ.

Напомним, около двух месяцев назад украинские производители, которые ранее представили наземные роботы Ratel S и Ratel M, разработали Ratel Deminer — машину разминирования, которая может дистанционно обезвреживать противопехотные мины.


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