Стартап в сфере оборонных технологий Broswarmспециализирующийся на процессах разминирования, привлек $100 000 финансирования от литовского венчурного фонда ScaleWolf.

Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении редакции.

Инвестиции на разминирование

Инвестиции позволяют команде Broswarm продолжить разработку технологии мультисенсорных датчиков для дистанционного обнаружения небольших мин и других взрывоопасных объектов. Перед запуском проекта на рынок, Broswarm планирует провести ряд полевых испытаний в Украине.Согласно отчету Landmine Monitor за 2023 год, минно-взрывные устройства и взрывоопасные остатки войны (explosive remnants of war, ERW) привели к 4710 жертвам, включая смерти и ранения, в 49 странах и двух негосударственных регионах. Среди этих жертв гражданские лица составляли 85%, причем половина из них — дети Особенно тяжелой ситуация остается в Украине, где за оценкой президента Владимира Зеленского, заминированы 174 000 км², или более 30% территории страны. По данным международной организации HALO Trustс февраля 2022 года в Украине было заложено ориентировочно до 2 миллионов наземных мин, а Всемирный банк оценивает стоимость очистки Украины от мин в $37 млрд. Как сообщили в правительствои, текущие возможности Украины по разминированию включают 20 единиц техники и 3 000 специалистов.

Задачи в Украине

Broswarm имеет целью сделать свой вклад в разминирование украинских территорий с помощью дронов с использованием технологии машинного обучения. Центральным элементом подхода Broswarm являются передовые сенсорные датчики (sensory arrays) и мультисенсорный синтез (multisensor fusion) для дронов, интегрирующий металлодетекторы, магнитометры, тепловизионные камеры и HD-камеры.

Кроме того, этот подход включает сенсор с прорывной технологией, разработанной Broswarm, находящейся в процессе патентования

Он позволяет находить мелкие предметы, которые ранее было невозможно или крайне трудно обнаружить

Алгоритмы машинного обучения анализируют данные с датчиков и идентифицируют мины с чрезвычайной точностью и эффективностью, даже в сложных климатических и ландшафтных условиях.

Про BroswarmBroswarm — это стартап в сфере оборонных технологий, призванный изменить глобальный подход к обнаружению мин. Компания была основана в Литве в 2023 году. В том же году Broswarm получил награду за лучшую новую оборонную технологию на литовской конференции оборонных технологий Ugninis Skydas.

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