Новости Military Tech 12.01.2024 в 17:14 comment views icon

Украинский наземный дрон Ironclad из Brave1 в составе 5 ОШБр уничтожает враждебную позицию – видео

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Украинский наземный дрон Ironclad из Brave1 в составе 5 ОШБр уничтожает враждебную позицию – видео

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Киевская 5 отдельная штурмовая бригада выложила видео, на котором наземный дрон с установленным огнестрельным оружием дистанционно уничтожает позицию российских оккупантов. Дрон похож на беспилотное средство Ironclad – украинскую разработку, представленную на платформе Brave1. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров косвенно подтвердил это замечанием «Разработка Brave1 в действии».

Ironclad использует украинский боевой модуль «ШаБля М2», оснащенный 12,7 мм или 7,62 мм пулеметом. Беспилотник весит 1800 кг и может нести погрузку до 350 кг. Скорость его передвижения достигает 20 км/ч, а дальность – до 130 км, дальность дистанционного управления без ретранслятора – 5 км. Броня защищает платформу от стрелкового оружия.

Робот разработан украинской компанией Roboneers, история его создания уходит в 2018 год. В сентябре Михаил Федоров анонсировал Ironclad на платформе Brave1.

Использование беспилотных средств помогает сберечь жизнь украинских бойцов. С помощью ретранслятора дальность работы Ironclad можно удвоить, что усложняет отслеживание. Беспилотники доказывают свою эффективность и особенно ценны в условиях дефицита средств артиллерийского поражения.

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Источник: 5 ОШБр

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