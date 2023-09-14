Украинский трейлер «Аквамена 2»: лента «Аквамен и Потерянное Королевство» выйдет на экраны 21 декабря

Джейсон Момоа возвращается к самой известной своей роли в фильме «Аквамен и Потерянное Королевство» режиссера Джеймса Вана. Второй «Аквамен» выходит спустя 5 лет после первой ленты.

Warner Bros опубликовала первый трейлер. Он полон океанской жизни, храмов в джунглях, многоногих ракообразных врагов, морских коньков размером с коня… Подождите, это какой-то водяной зомби? Эти ребята сделаны из кораллов? Это какой-то вымысел Жюля Верна из «Двадцать тысяч лье под водой»? Безусловно, Ван сохранил тенденцию первого фильма к максимализму.

Официальный синопсис фильма: «Черная Манта не смог победить Аквамена с первого раза, но не оставил желания отомстить за смерть отца. Однако на этот раз он еще более опасен и стремится уничтожить своего врага раз и навсегда. Черная Манта использует мощь мифического Черного Трезубца, пробуждающего древнюю зловещую силу. Чтобы остановить его, Аквамен обратится к своему заключенному брату Орма, бывшему королю Атлантиды, чтобы заключить неожиданный союз. Они должны отвергнуть разногласия, чтобы защитить королевство и спасти семью Аквамена и мир от уничтожения».

«Потерянное Королевство» воссоединяет актеров предыдущего фильма: Джейсона Момоа в роли Артура Карри, короля Атлантиды; Эмбер Херд – Мэри, его королевы; Патрика Уилсона – Орма, его брата-изменника; и Яхьи Абдул-Матина II в роли Черной Манты, его заклятого врага. Дольф Лундгрен, Николь Кидман и ТемуэраМоррисон возвращаются как родители Мэры и Артура.

«Аквамен и Потерянное Королевство» выйдет в кинотеатры 21 декабря.

Источник: Polygon