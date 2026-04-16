Большой трейлер к фильму "Уличный боец" / "Street Fighter": Джейсон Момоа, Роман Рейнс и ностальгия 90-х

София Шадрина

Вийшов великий трейлер до фільму "Вуличний боєць": Джейсон Момоа, Роман Рейнс і 1993 рік / Firstshowing

Legendary и Capcom наконец-то показали главный трейлер живого экшна «Уличный боец».


Действие фильма разворачивается в 1993 году. Рю (Эндрю Коджи) и Кен Мастерс (Ноа Сентинео) воссоединяются, когда таинственная Чунь-Ли (Калина Лян) привлекает их к турниру World Warrior Tournament. За кулисами драки скрывается смертоносный заговор, и если герои его не остановят — конец игры для всех.

Каст получился по-настоящему безудержным: Джейсон Момоа играет Бланку, Роман Рейнс — Акуму, Дэвид Дастмалчян — М. Байсона, реслер Коди Роудс — Гайла, Кертис «50 Cent» Джексон — Балрога, Эндрю Шульц — Дэна Хибики, Видьют Джаммвал — Дхалсима, Эрик Андре — Дона Соважа, Орвилл Пек — Вегу, Оливье Рихтерс — Зангифа, Хирооки Гото — Э. Хонду, Мел Джарнсон — Камми.


Режиссер — Китао Сакураи, известный сериалами «Twisted Metal», «Dave» и многочисленными эпизодами «Шоу Эрика Андре». Сценарий написал Далан Мюссон, автор «Капитан Америка: Удивительный новый мир». Фильм снимали в Японии, премьера — 16 октября 2026 года в прокате Paramount.

Первый тизер Street Fighter появился еще в конце 2025 года на The Game Awards — мы тогда рассказываличто он намекал на верность игровой эстетике. Полный трейлер подтверждает: команда не пытается сделать «серьезное кино» по мотивам файтинга, а наоборот — воссоздает красочный, преувеличенный и намеренно безумный дух Street Fighter II. Появился и постер, созданный в стиле классического экрана выбора персонажа.

Стоит напомнить контекст: Street Fighter уже экранизировали, и далеко не всегда удачно. Наиболее известная попытка — фильм 1994 года с Жан-Клодом Ван Даммом в роли Гайла, который давно стал символом провальной адаптации видеоигры. Нынешний проект от Legendary и Capcom начинался как совместный с Sony, но впоследствии права перешли к Paramount. Первую дату премьеры — март 2026-го — перенесли. Съемки проходили в Японии, что само по себе нетипично для большого голливудского экшна.

Фанаты уже давно следили за кастингом: еще летом 2025-го ITC писал о первый взгляд на Ноа Сентинео в роли Кена после серьезной физической трансформации. Теперь все стало на свои места — и каст, и тон, и дата.

"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації

Источник: First Showing

