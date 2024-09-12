Украинцы на вершине: NaVi обошла всех по просмотрам матчей в мировом киберспорте этим летом — 18 млн часов

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Команда NaVi значительно опередила своих ближайших конкурентов.

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NaVi) стала мировым лидером по количеству часов просмотра ее матчей летом 2024 года. По данным аналитического сервиса Esports Charts, предоставленным Forbes Ukraine, NaVi набрала 18,3 миллиона часов просмотров в течение июня-августа. Французская Team Vitality заняла второе место с 16,1 миллиона часов просмотров, а европейская G2 замкнула тройку лидеров с 14,6 миллиона часов.

Артем Одинцов, соучредитель и CEO Esports Charts, подчеркнул исключительность этого сезона для NaVi. Он отметил, что основной вклад в достижения команды сделали выступления на турнирах IEM Cologne и Esports World Cup. Эти два соревнования обеспечили более 60% всех просмотров матчей NaVi по Counter-Strike 2 за летний период.

NaVi продемонстрировала удивительные результаты на международных турнирах. Команда заняла второе место на IEM Cologne 2024 в Германии в августе и триумфовала на Esports World Cup 2024 в июле, который финансировал Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии.

Успехи NaVi не ограничились летним сезоном. В апреле команда стала первым чемпионом мира по игре Counter-Strike 2, выиграв $500 000 призовых на турнире PGL Major Copenhagen 2024. Ярослав Притула, комментатор студии Maincast, назвал это событие историческим, ведь это был первый чемпионат мира по новой дисциплине CS2.

Natus Vincere, основанная в 2009 году, превратилась в ведущую киберспортивную организацию Украины. Команда сделала историю в 2010 году, став первой, которая выиграла три главных мировых киберспортивных турнира за один год.

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Источник: Forbes

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