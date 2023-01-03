Украинцы создали уже 50 тыс. иронических картинок с надписями телами российских военных на снегу

По состоянию на третье января Telegram-ботом «Папка в пакєтє» — именно этот бот позволяет «рисовать» надписи телами российских оккупантов — воспользовались уже более 50 тысяч человек, сообщает «Хмарочос» со ссылкой на одного из разработчиков.

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Флешмоб с публикацией в соцсетях картинок со смешными фразами, изложенными телами российских солдат, начался 1 января — после появления скриншота новости с российского сайта «Комсомольская правда», что «Украинские нацисты выложили на поле боя портрет Степана Бандеры из трупов его российских солдат». И да, этот скриншот и содержание новости — фейковые.

Кто именно нарисовал портрет Степана Бандеры телами русских солдат, пока неизвестно. Кто бы это ни был, он или она просто использовал фон с украинским заснеженным полем из шаблона «Папка в пакєтє», предварительно замазав их водяной знак. Эта картинка завирусилась и положила начало продолжающемуся флешмобу. Вот несколько примеров таких работ, созданных украинскими с начала нового года.

Что касается Telegram-бота «Папка в пакєтє», он не новый. Еще в начале лета художник Иван Волянский сделал в фотошопе картинку с телами россиян на заснеженном фоне. Тогда и возникла идея создать Telegram-бот, чтобы в два клика сгенерировать картинку. В октябре в день рождения путина разработчики добавили песчаный фон и возможность наложить на картинку рамку в стиле открыток с Viber.

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Новый всплеск интереса к боту связан именно с публикацией изображения со Степаном Бандерой. 1 января исполнилось 114 лет со дня рождения лидера ОУН.