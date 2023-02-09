«Укроборонпром» совместно со страной НАТО начал производство современных мин калибра 120 мм

Концерн «Укроборонпром» сообщил о начале производства мин калибра 120 мм совместно с одной из стран-членов NATO. На днях Министерство обороны Украины заключило соответствующий контракт на поставку этих боеприпасов.

Отмечается, что 120-мм мины производятся по современным технологиям. Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна уничтожать инженерные сооружения и легкобронированную технику.

120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков. В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 км, а современными боеприпасами – более 8 км.

Как сообщает «Укроборонпром», производственные мощности по выпуску 120-мм мин рассредоточены. В частности, их часть расположена в одном из европейских государств. Ожидается, что уже в скором времени украинские защитники получат новые мины и будут с их помощью освобождать Украину от захватчиков.

Напомним, ранее «Укроборонпром» начал за рубежом серийное производство 82-мм минометных выстрелов. Если 82-мм мина производится по усовершенствованной специалистами предприятий «Укроборонпрома» технологией, руками сотрудников предприятий Концерна, но за пределами Украины, то 120-мм мина является общим с западными союзниками средством поражения.