«‎Укрпошта» предупреждает о массовой фишинговой атаке — письма о переадресации посылок рекомендуют игнорировать

Если вы получили письмо от «Укрпошти» с просьбой перенаправить посылку и оплатить эту услугу – вероятно, вы стали целью мошенников.

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Подобные сообщения в последние недели поступают многим клиентам «Укрпошти» – в основном в письмах пишут о поступлении посылки не на тот адрес и просят перенаправить ее. Однако ссылки из писем ведут на фишинговые сайты, где за переадресацию с вас снимут 18 грн, и что самое важное – получат доступ к данным вашей карты.

Как отмечает гендиректор «Укрпошти» Игорь Смилянский, услуга переадресации у оператора есть, но она инициируется исключительно получателем/отправителем, а не почтой. Так что подобное письмо от «Укрпошти» клиенты никогда не получат.

В случае получения мошеннических писем, в «Укрпоште» рекомендуют ни в коем случае не переходить по ссылке, или больше того – вводить персональные и финансовые данные. Сообщение желательно просто игнорировать или сообщить о нем в контакт-центр оператора по телефону 0 800 300 545, по электронному адресу [email protected] или на официальные каналы «Укрпошти» в социальных сетях.

В настоящее время заблокировано более 10 мошеннических сайтов, но они продолжают генерироваться заново, поэтому клиентов почтового оператора призывают быть внимательнее.