Новый вид мошенничества: продавцу на eBay вернули RTX 5090 без чипа и памяти

Олександр Федоткін

Новий вид шахрайства: продавцю на eBay повернули RTX 5090 без чипа та пам’яті

Продавцы на eBay сталкиваются с новым видом мошенничества. Им возвращают приобретенные видеокарты, однако уже без графического процессора и видеопамяти.


Поскольку видеокарты и память постоянно растут в цене, мошенники теперь воруют основные компоненты и оформляют возврат товара, как неисправного. В частности, после того, как один из продавцов открыл коробку с возвращенной ZOTAC Gaming GeForce RTX 5090, проданной за $4 тыс., он обнаружил, что покупатель его обманул.

По словам продавца, на момент продажи RTX 5090 работала идеально, однако покупатель оформил возврат. По результатам осмотра видеокарты путем отсоединения кулера от печатной платы, продавец выяснил, что покупатель отпаял GPU и модули видеопамяти от платы.


Выпаивание чипа GPU требует определенных навыков, а его удаление делает плату просто ненужным хламом. И это не говоря об удаленных 32-гигабитных микросхемах видеопамяти GDDR7. Печатная плата и система охлаждения составляют лишь около 10-20% от общей стоимости компонентов GPU. Некоторые китайские лаборатории до сих пор удаляют графические процессоры и видеопамять из оригинальных видеокарт, перенося их затем на самодельные платы и продавая для серверов ИИ.

Мошенничество с похищением ключевых компонентов видеокарт, процессоров и других устройств наносит серьезный ущерб продавцам с различных онлайн-платформ. Количество таких случаев растет из-за дефицита микросхем видеопамяти, и пока рынок не стабилизируется, подобные случаи будут и в дальнейшем случаться.

Ранее мы писали, что под видом дорогостоящей памяти DDR5 продавали старую DDR2. Тем временем пользователь Reddit получил рюкзаки вместо видеокарты NVIDIA RTX 5090 в неповрежденной упакованной коробке.

Источник: wccftech

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
