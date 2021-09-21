Укрпошта побудує автоматизований логістично-сортувальний центр у Львові за $46 млн до кінця 2023 року





Укрпошта уклала угоду про будівництво автоматизованого логістично-сортувального центру у Львові, документ про початок будівництва підписали 21 вересня 2021 року генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, директор девелоперської компанії «ГО-РА» Юрій Германович за участі голови Львівської обласної адміністрації Максима Козицького.

Новий Львівський автоматизований сортувальний термінал буде розміщуватися у місті Пустомити Львівського району, поблизу міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького і поряд із залізничним вузлом. Загальна площа земельної ділянки, на якій буде збудовано автоматизований сортувальний термінал, становить 8 га.

Львівський сортувальний термінал стане основним центром обробки і сортування поштових відправлень у Західному регіоні. За попередніми підрахунками, мінімальний обсяг обробки посилок та дрібних відправлень зросте до 29 тис. на годину, а листів – до 20 тис. на годину, що дозволить значно скоротити строки доставки та підвищити якість послуг.

«Львівський сортувальний центр – це і «вікно з та в Європу» для українських посилок із західних областей України, і основний двигун підвищення швидкості та якості доставки посилок у західних регіонах України. Укрпошта системно нарощує обсяги експорту та імпорту, тому ми зацікавлені в тому, щоб наші клієнти – чи то підприємець, який продає свої товари за кордоном, чи то клієнт, який замовив товари на міжнародних інтернет- майданчиках або відправляє по Україні, – обирали Укрпошту не лише за помірну ціну, але й за швидкі строки доставки. Новий автоматизований львівський сортувальний термінал дозволить саме це: значно скоротити строки отримання чи доставки посилок по Україні та у країни ЄС і США. Цей новий об’єкт – це новий рівень швидкості сортування та повна автоматизація процесів», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Відбір підрядника на будівництво сортувального центру проводився через систему електронних закупівель РroZorro. За умовами тендера, будівництво сортувального центру обійдеться в $46 млн з ПДВ. Завершення всіх робіт із зведення сортувального центру заплановане до кінця 2023 року. Укрпошта та переможець торгів укладають договір оренди терміном 8 років з можливістю купівлі-продажу протягом терміну оренди.

«Львівський сортувальний термінал стане цілим комплексом повного циклу обробки відправлень та обслуговування транспорту, включаючи будівлі складу класу А, станцію технічного обслуговування, АЗС, тунельні мийки, які будуть зведені за прогресивними технологіями будівництва з дотриманням стандартів BREEAM. Цей об’єкт сприятиме економічному розвитку регіону. А для Укрпошти стане підтримкою сучасного тренду в поштово-логістичних послугах», – розповів директор компанії «ГО-РА» Юрій Германович.

Нагадаємо, що 7 вересня Укрпошта уклала угоду на будівництво логістично-сортувального центру в Борисполі, який стане якорем розвитку логістичного технопарку під Києвом та потенційно об’єднає близько десятка українських та міжнародних компаній-партнерів Укрпошти.

У рамках стратегії модернізації Укрпошта залучила близько 100 млн євро для будівництва автоматизованих сортувальних хабів, регіональних депо та закупівлі автомобілів для пересувних відділень. Зокрема, проєкт модернізації логістичної мережі оцінюється у 60 млн євро. Відповідні угоди було укладено восени 2020 року за участі Укрпошти, Міністерства інфраструктури України та міжнародних фінансових установ – ЄБРР та ЄІБ. Проєкт модернізації логістичної мережі передбачає побудову 7 автоматизованих сортувальних центрів та перебудову логістичної мережі на 47 регіональних депо. Нові сортувальні об’єкти планується автоматизувати за рахунок надсучасного швидкого обладнання та створити сучасну інформаційну інфраструктуру, тим самим оптимізувати час на обробку відправлень, надати можливість отримання замовлень від корпоративних клієнтів 24/7 та обробити їх протягом 4 годин.

Джерело: Укрпошта