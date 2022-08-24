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«Укрпошта» ввела в обращение почтовый блок «Свободные. Несломленные. Непобедимые», приуроченный ко Дню Независимости Украины [Где купить онлайн]

«Укрпошта» ввела в обращение почтовый блок «Свободные. Несломленные. Непобедимые», приуроченный ко Дню Независимости Украины [Где купить онлайн]

Как и было запланировано, 24 августа – в День Независимости Украины – компания «Укрпошта» начала продажу почтового блока «Свободные. Несломленные. Непобедимые».

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Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

Блок состоит из марки с украинским воином и 6 иллюстраций, воспроизводящих реалии войны:

  1. Женщина, стоящая в многоэтажке на обломках разрушенной квартиры.
  2. Мама с ребёнком, скрывающаяся от ракетных ударов в метро.
  3. Девочка перед грудой сгоревших гражданских авто.
  4. Драматический театр в Мариуполе с сигнальной надписью «ДЕТИ», который стал последним прибежищем для многих украинцев.
  5. Святогорская лавра, которая неоднократно подвергалась атаке оккупантов.
  6. Детская коляска, брошенные чемоданы и игрушки – картина, которую можно было встретить на вокзале каждого украинского города.

Почтовый блок «Свободные. Несломленные. Непобедимые» уже можно приобрести в отделениях «Укрпошты» или онлайн:

Также блок можно найти в продаже на Amazon и Ebay.

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Тираж почтового блока «Свободные. Несломленные. Непобедимые» составляет 1 млн экземпляров. В связи с этим на его продажу установлены определённые ограничения – до 10 блоков и максимум до 2 конвертов первого дня в одни руки в отделениях или до 5 почтовых блоков и 5 художественных конвертов по одному заказу при покупке онлайн.

Наборы с погашением «Первый день» можно также заказать онлайн. Отмечается, что марки и конверты со штемпелем «Первого дня» гарантированы тем, кто приобретет филателистический онлайн-абонемент.

«Укрпошта» запускает филателистические онлайн-абонементы по цене от 1490 грн


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