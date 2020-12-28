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«Укрпошта» закупит почти 2000 автомобилей для передвижных отделений по всей территории Украины

«Укрпошта» закупит почти 2000 автомобилей для передвижных отделений по всей территории Украины

«Укрпошта» закупит почти 2000 автомобилей для передвижных отделений по всей территории Украины


«Укрпошта» объявила о тендере на закупку 1850 автомобилей для реализации проекта «Передвижные отделения» в 2021 году. Уже к концу следующего года 1850 новых автомобилей должны обеспечить более 11 млн жителей сел с населением до 2 тыс. человек современными услугами, включая возможность получать доставку до дверей, заказывать лекарства и мелкую бытовую технику в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные платежи и тому подобное. Новые автомобили «доставят цивилизацию» жителям 17 областей страны, в которых в следующем году закончат процесс автоматизации «Укрпошты».

Закупка новых автомобилей стала возможной благодаря кредиту ЕБРР в 63 млн евро, которые Укрпошта потратит на развитие инфраструктуры. Условия тендера опубликованы на сайте электронных закупок ЕБРР.

«Международная площадка ЕБРР позволяет приобщить к участию в тендере широкий круг участников и создать мощную конкуренцию на торгах. Мы надеемся получить предложения от всех известных производителей машин такого формата и выбрать вариант, который полностью соответствует техническим требованиям и сможет предложить весь спектр работ по обслуживанию по лучшей цене. Первую поставку машин мы планируем на июнь, чтобы к концу 2021 года новые автомобили привезли 100% современных услуг в дома украинцев», — отметил Александр Наход, заместитель генерального директора по закупкам Укрпошты.

Среди основных требований к предложениям — полный комплект необходимого дооборудования (полноценная рабочая зона, сейф, GPS, видеорегистратор и т.п.), гарантия и обслуживание в 17 областях, а также ряд требований к самой машине, которые были сформированы на базе почти двух лет пилотного проекта в Черниговской области.

Напомним, что в 2020 году Укрпошта подписала договор финансового лизинга с ПУМБ о закупке 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для передвижных отделений стоимостью почти 8,5 млн евро. При этом, предварительно был проведен тендер на платформе Prozorro для выбора модели и поставщика автомобилей, чтобы обеспечить полную прозрачность процесса закупки. Все закупленные 500 автомобилей уже работают на почтовых маршрутах Украины.

Источник: Укрпошта

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