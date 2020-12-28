«Укрпошта» закупит почти 2000 автомобилей для передвижных отделений по всей территории Украины





«Укрпошта» объявила о тендере на закупку 1850 автомобилей для реализации проекта «Передвижные отделения» в 2021 году. Уже к концу следующего года 1850 новых автомобилей должны обеспечить более 11 млн жителей сел с населением до 2 тыс. человек современными услугами, включая возможность получать доставку до дверей, заказывать лекарства и мелкую бытовую технику в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные платежи и тому подобное. Новые автомобили «доставят цивилизацию» жителям 17 областей страны, в которых в следующем году закончат процесс автоматизации «Укрпошты».

Закупка новых автомобилей стала возможной благодаря кредиту ЕБРР в 63 млн евро, которые Укрпошта потратит на развитие инфраструктуры. Условия тендера опубликованы на сайте электронных закупок ЕБРР.

«Международная площадка ЕБРР позволяет приобщить к участию в тендере широкий круг участников и создать мощную конкуренцию на торгах. Мы надеемся получить предложения от всех известных производителей машин такого формата и выбрать вариант, который полностью соответствует техническим требованиям и сможет предложить весь спектр работ по обслуживанию по лучшей цене. Первую поставку машин мы планируем на июнь, чтобы к концу 2021 года новые автомобили привезли 100% современных услуг в дома украинцев», — отметил Александр Наход, заместитель генерального директора по закупкам Укрпошты.

Среди основных требований к предложениям — полный комплект необходимого дооборудования (полноценная рабочая зона, сейф, GPS, видеорегистратор и т.п.), гарантия и обслуживание в 17 областях, а также ряд требований к самой машине, которые были сформированы на базе почти двух лет пилотного проекта в Черниговской области.

Напомним, что в 2020 году Укрпошта подписала договор финансового лизинга с ПУМБ о закупке 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для передвижных отделений стоимостью почти 8,5 млн евро. При этом, предварительно был проведен тендер на платформе Prozorro для выбора модели и поставщика автомобилей, чтобы обеспечить полную прозрачность процесса закупки. Все закупленные 500 автомобилей уже работают на почтовых маршрутах Украины.

Источник: Укрпошта