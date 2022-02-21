«Укрпошта» запустила грошові перекази за номером телефону

«Укрпошти» анонсувала запуск послуги грошових переказів за номером телефону — для її запуску національний поштовий оператор долучився до глобального сервісу Visa Alias.

Послуга доступна для клієнтів «Укрпошти», які користуються платіжними картками Visa, і працює саме так, як повинна: щоб здійснити переказ достатньо вказати номер телефону одержувача (карткові реквізити не потрібні). Окрім простоти, альтернативний спосіб оплати забезпечує підвищену безпеку, адже карткові реквізити одержувача не розголошуються.

Переказати кошти можна як у поштовому відділенні, так і на сайті «Укрпошти» (потрібно лише обрати спосіб оплати за телефоном). Тариф становить 0,3% від суми переказу + 5 грн.

В середньому клієнти «Укрпошти» за день здійснюють понад 50 тис. карткових операцій. Максимальна сума одного переказу по одній картці відправника — 14 999 грн, з урахуванням комісії. Максимальна сума всіх переказів по одній картці відправника за добу — 65 000 грн.

Наприкінці минулого року «Укрпошта» здолала позначку 1 млрд грн по карткових операціях за місяць, а також анонсувала закупівлю 17 тисяч банківських терміналів і випуск картки Укрпошта Банку.

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«Укрпошта» готується до запуску власного банку. У листопаді 2021 року вона досягла домовленості щодо купівлі банку «Альпарі банк» за 260 млн грн — наразі оператор чекає на дозвіл АМКУ.