Гендиректор «Укрпошти» представив дворічний план розвитку поштового оператора — власний банк та вихід на дохід $1 млрд





Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, який нещодавно заступив на останній дворічний термін представив обіцяний план розвитку поштового оператора — в ньому нараховується 7 завдань, які він разом з командою планує виконати за наступні 2 роки:

План Смілянського щодо розвитку «Укрпошти» на наступні два роки

Розробити та затвердити стратегію розвитку на 2022-2026 роки з метою вийти на дохід понад мільярд доларів на рік (п’ять років тому було 180 мільйонів). Стратегія забезпечить співробітникам гідні зарплати, а клієнтам — якісне обслуговування в відремонтованих відділеннях по всій країні. Забезпечити доступність цифрових, поштових та банківських послуг на 100% території країни, запустити понад 2000 пересувних відділень і створити «екосистему комфорту» для клієнтів. Запустити поштовий банк, який протягом 5 років увійде в топ-5 банків України за кількістю клієнтів і заощадить державі понад 10 млрд грн за 4 роки. Побудувати автоматизовані (роботизовані) сортувальні центри і депо для обробки пошти. Прийняти новий поштовий закон, який лібералізує та адаптує поштове законодавство до сучасних реалій, а також узгодить його зі стандартами ЄС. Залучити «крутого міжнародного інвестора» в капітал «Укрпошти» на частку 25%+. Підготувати команду, яка продовжить реформи після 2023 року.

Ігор Смілянський обіцяє через два роки відзвітувати за підсумками виконання свого дворічного спринту на посаді керівника «Укрпошти» — 1 липня 2023 року він залишить компанію.