«Укртелеком» в первом полугодии 2022 года обеспечил работу 87% своей сети и получил 2,9 млрд грн дохода

С начала полномасштабной войны с российским агрессором и на конец июня «Укртелеком» обеспечивает интернет-доступ в 87% населенных пунктов своего национального покрытия. По результатам работы в первом полугодии 2022 года компания получила общий доход в размере 2,9 млрд грн.

В связи с потерей контроля над частью телекоминфраструктуры и прекращением предоставления услуг на временно оккупированных территориях, общий доход в первом полугодии уменьшился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого довоенного года. Несмотря на трудные условия, компания удерживает высокий уровень операционной эффективности — EBITDA margin в первом полугодии 2022 года составила 24,3%.

Даже в условиях военного положения компания продолжает наращивать абонентскую базу и удовлетворять спрос на подключение к оптическому интернету. Общий доход от предоставления телеком услуг составляет более 2 млрд грн. Количество абонентов оптического интернета в первом полугодии увеличилось до более чем 290 тысяч, что почти на 44% больше по сравнению с прошлым годом.

Только в июне абонентами оптического интернета от АО «Укртелеком» стали около 8 тысяч домохозяйств, что вдвое больше, чем в апреле. Кроме домохозяйств, к скоростному оптическому интернету было подключено более 160 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 131 медицинское и образовательное учреждение, 29 территориальных общин.

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К сожалению, агрессивные военные действия и временная оккупация определенных территорий российским агрессором не позволяют компании в полной мере воспользоваться построенной в прошлом году волоконно-оптической инфраструктурой. Напомним, что в 2021 году АО «Укртелеком» проложило более 13,6 тысячи километров оптических линий и развернул сети в 596 новых населенных пунктов, что является самым большим годовым объемом строительства в истории компании.

В то же время, в результате ведения боевых действий в условиях полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, а также вмешательства оккупантов в работу телекомсети компании был потерян контроль над телекоминфраструктурой в почти 900 населенных пунктах Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Предварительная оценка стоимости разрушенных зданий, утраченного оборудования и других активов на временно оккупированных территориях с учетом отсутствия доступа для тщательного осмотра и фиксации составляет более 450 млн грн.

Продолжают воспользоваться спросом помещения компании. Доходы от коммерческой аренды в первом полугодии 2022 года составили почти 200 млн грн., что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме потери части объектов недвижимости из-за оккупации и разрушения, причиненных боевыми действиями, на снижение дохода также повлияли и скидки, предоставленные ряду клиентов в соответствии с ситуацией на определенной территории.

Чтобы поддерживать бесперебойное предоставление услуг связи в условиях военного положения, построена новая структура сети с высоким уровнем резервирования ключевых магистральных линий и оборудования ядра сети. Емкость внешних каналов увеличена почти втрое до 750 Гб/с. Ремонтные бригады АО «Укртелеком» работают по координации с областными военными администрациями, подразделениями ВСУ и Госспецсвязи, предоставляя приоритет сервисам для защитников и социально важных объектов.

За время полномасштабной войны Укртелеком, как национальный оператор, обеспечил перемещение телеком- и ИТ-инфраструктуры ряда крупных компаний в западные области Украины, предоставив им каналы большой емкости и построив инфраструктуру для размещения их ЦОДов (центров обработки данных). Также построена инфраструктура ЦОД для размещения ресурсов украинских «облачных» провайдеров.

В первом полугодии компания уплатила более 750 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, направила на нужды ВСУ почти 34 млн грн финансовой помощи, передала в распоряжение наших защитников более 130 автомобилей и десятки помещений. Более 300 сотрудников компании сейчас служат в рядах ВСУ.