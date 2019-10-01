Ukrtrimex, Mastercard и Vodafone представили технологическое решение для торговли «Смарт Каса», объединяющее POS-терминал и кассовый аппарат





Компания Ukrtrimex в партнерстве с Mastercard и Vodafone разработала универсальное решение «Смарт Каса» для ведения розничного бизнеса и организации приема оплат картами разных банков и платежных систем в торгово-сервисной сети. Пилотное решение было представлено на Kyiv Smart City Forum, при этом универсальное компактное устройство позволит розничному бизнесу принимать различные виды платежей, а также вести кассовый и фискальный учет.

Мобильный аппарат «Смарт Каса» сочетает сразу несколько устройств: программный фискальный аппарат, решения для автоматизации кассы, а также POS-терминал. Решение является универсальным — принимает все виды безналичных и наличных расчетов и оплату с помощью QR-кода. Благодаря программному обеспечению на базе ОС Android решение также позволяет самостоятельно автоматизировать программы лояльности и настроить их под нужды конкретного бизнеса.

Устройство «Смарт Каса» — это POS-терминал с сенсорным экраном и встроенными элементами: сканером товаров и принтером для печати чеков. Услуги передачи данных и MobileID от Vodafone обеспечат связь терминалу и отправку фискальных отчетов. На экране «Смарт Каса» можно работать со всеми программными операциями, даже держа его в руке, так как устройство достаточно компактное и легкое.

Благодаря доступу в личный кабинет предпринимателя с помощью «Смарт Каса» можно автоматизировать торговлю и отчетность, отправлять фискальную информацию в налоговую, работать с операционным управлением, а также управлять настройками и функциями терминала. Также новое решение позволяет хранить электронные копии чеков для дальнейшей обработки и аналитики. Торговец может отправлять электронные чеки покупателям через QR-код, электронную почту или печатать их на интегрированном в решение принтере.

«Наш продукт «Смарт Каса» — первая в Украине действительно умная касса, объединившая в одном девайсе все необходимые устройства для ведения бизнеса с максимально удобным и понятным интерфейсом. Мы понимаем, насколько важен контроль бизнеса для предпринимателя, поэтому работаем над запуском мобильного приложения специально для владельцев — прямо на телефоне Вы сможете отслеживать продажи в режиме реального времени. При этом механизм аналитики подскажет, как лучше оптимизировать процессы и повысить эффективность бизнеса. И это только старт: мы постоянно создаем дополнительные сервисы под индивидуальные потребности каждого нашего клиента, а также работаем над реализацией в «Смарт Каса» квалифицированной электронной подписи (КЭП)», — объяснил Николай Гаврищук, руководитель проекта Ukrtrimex.

Для обеспечения электронной подписи предпринимателя на чеках «Смарт Каса» использует электронную цифровую подпись (ЭЦП) или MobileID, который предоставляется мобильными операторами.

Напомним, что 10 сентября 2019 года Верховная Рада проголосовала за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле. Эти изменения предусматривают, что вместо РРО предприниматели могут использовать программные РРО, к которым относится и «Смарт Каса». Решение «Смарт Каса» использует программный регистратор расчетных операций (ПРРО), который успешно прошел тестирование в Государственной Налоговой Службе.

Источник: Ukrtrimex